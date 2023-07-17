Путин передал привет участвующим в спецоперации сибирякам

Президент России Владимир Путин передал привет сибирякам, участвующим в спецоперации по защите мирного населения Донбасса, заявив, что они «крепкие ребята». Эти слова были сказаны главой государства в понедельник, 17 июля, во время встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

Глава региона передал президенту фотографию иркутских военнослужащих с надписью «Не подведем!» и заверил, что «сибиряки — надежные ребята», отличающиеся упорством, смелостью и храбростью.

«Крепкие ребята», — заявил президент и уточнил, что у него нет сомнений в военнослужащих из Сибири.

Кобзев также передал президенту слова благодарности от военнослужащих из Иркутской области и сообщил, что государственными наградами отмечены 192 иркутянина.

«Из них самый молодой, Герой России — это рядовой Эдуард Дьяконов, который погиб в Мариуполе в марте прошлого года, он закрыл своим телом гранату, тем самым спас своих однополчан», — уточнил губернатор.

Он также сообщил, что в регионе работа по поддержке участников спецоперации ведется по нескольким направлениям: первое — это поддержка военнослужащих и членов их семей, второе — это реабилитация участников спецоперации и тех, кто уже уволился в запас по состоянию здоровья, третье — это гуманитарная помощь.

«Четвертое направление — это помощь нашему городу Кировску в Луганской Народной Республике, патриотическое воспитание молодежи и поддержка предприятий оборонно-промышленного комплекса» — дополнил губернатор.

Кобзев уточнил, что в зоне спецоперации также работает его заместитель, координирующий работу с воинскими частями.

«Прошу Вас продолжать эту работу активно», — резюмировал президент.

12 июня Путин назвал участников спецоперации героями, которые сражаются в жестких боевых условиях. Российский лидер заверил, что государство сделает всё для того, чтобы поддержать раненых бойцов и их семьи, а также родственников погибших солдат.

19 мая президент России во время Совета по межнациональным отношениям отметил, что вся страна благодарна участникам специальной военной операции по защите Донбасса за их мужество и героизм и надеется на них.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.