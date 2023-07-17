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ВС России уничтожили склад топлива для техники ВСУ в Краматорске
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ВС России уничтожили склад топлива для техники ВСУ в Краматорске

Минобороны: ВС России уничтожили склад топлива для военной техники ВСУ в Краматорске
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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В районе города Краматорска в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы уничтожили склад топлива для военной техники украинской оперативно-тактической группы «Лиман». Об этом 17 июля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка ЛНР, Краматорск и Водяное ДНР», — уточнил Конашенков.

Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области также был уничтожен склад боеприпасов 33-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Минобороны добавили, что в ДНР средствами противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток были перехвачены три крылатые ракеты англо-французского производства «Storm Shadow» и три реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В ходе боевых действий уничтожено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Залиман, Площанка, Шипиловка Луганской Народной Республики (ЛНР), также в Водяное, Никольское в ДНР и Ремовке, Любимовке в Запорожской области.

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Накануне Минобороны сообщило, что военнослужащие экипажа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт и склад с боеприпасами ВСУ на краснолиманском направлении. Как рассказал командир боевой машины ТОС-1А с позывным Майами, сложность задачи в этот раз заключалась в разнице высот, но экипаж справился.

Также в тот день начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российская авиация совершила более 40 вылетов и нанесла удары по складу боеприпасов украинской армии и восьми районам сосредоточения живой силы противника. Кроме того, по словам Савчука, в ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие уничтожили гаубицу Д-30 и два расчета 120-миллиметрового миномета ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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