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Расчет «Солнцепека» уничтожил опорный пункт и склад с боеприпасами ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие экипажа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт и склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщило Министерство обороны РФ.

Получив координаты цели, расчет «Солнцепека» выдвинулся на боевую позицию. Как рассказал командир боевой машины ТОС-1А с позывным Майами, сложность задачи в этот раз заключалась в разнице высот, но экипаж справился.

Благодаря слаженной работе военнослужащих и их эффективному взаимодействию с комплексом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Солнцепек» термобарическим зарядом уничтожил живую силу и доты ВСУ.

«При попадании снаряда создается газовое облако, и противнику невозможно выжить, даже если он находится в окопах. Если есть какие-то лазейки, газ туда проникает», — объяснил Майами.

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Ранее, 16 июля, начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что ВС РФ на краснолиманском направлении с помощью ТОС-1А «Солнцепек» было нанесено огневое поражение по двум опорным пунктам ВСУ и пяти районам скопления живой силы.

До этого, 14 июля, начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев сообщил, что расчет «Солнцепека» разгромил скопления живой силы украинских войск в районе Курдюмовки (Артемовский район Донецкой Народной Республики). Кроме того, российская артиллерия уничтожила в районе Северска две 152-миллиметровые гаубицы Д-20 и самоходное артиллерийское орудие 2С1 «Гвоздика».

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