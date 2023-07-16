Российские военнослужащие отбили четыре атаки ВСУ в районе Серебрянского лесничества

В районе Серебрянского лесничества подразделения трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) четыре раза пытались атаковать позиции ВС РФ, но в результате лишь понесли серьезные потери. Об этом в воскресенье, 16 июля, заявил начальник пресс-центра российской группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«В результате нанесения авиационного удара, а также огнем минометных батарей группировки «Центр» уничтожены танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина. Противник понес существенные потери в живой силе», — сообщил он.

Кроме того, Савчук добавил, что на краснолиманском направлении с помощью тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» было нанесено огневое поражение по двум опорным пунктам ВСУ и пяти районам скопления живой силы.

Ранее в этот день Савчук сообщал, что авиация группировки войск «Центр» совершила более 40 вылетов и нанесла удары по складу боеприпасов ВСУ и восьми районам сосредоточения живой силы противника. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили гаубицу Д-30 и два расчета 120-миллиметрового миномета ВСУ.

До этого, 15 июля, он заявил, что при поддержке авиации и артиллерии группировки войск «Центр» было отражено девять атак противника на сватовском и краснолиманском направлениях. Помимо этого, экипажи российских истребителей Су-34 нанесли удары по командно-наблюдательному пункту и трем пунктам временной дислокации украинских сил.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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