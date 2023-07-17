Курс евро поднялся выше 102 рублей

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки за 17 июля.

По состоянию на 09:21 мск стоимость валюты выросла на 0,86%, до 102,08 рубля. Это произошло впервые с 6 июля.

В дальнейшем курс евро опустился ниже 102 рублей, оставаясь вблизи этого уровня.

При этом доллар вырос на 0,79%, до 90,77 рубля, юань — на 0,21%, до 12,647 рубля.

Ранее, 10 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят угроз для финансовой стабильности РФ. Он подчеркнул, что ослабление курса рубля не угрожает ей.

6 июля глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, комментируя ослабление рубля, заявила, что ЦБ не видит рисков финансовой стабильности в нынешнем ослаблении российской валюты. Регулятор не планирует проводить интервенции. По ее словам, плавающий курс является благом для экономики, а попытки повлиять на него могут спровоцировать риск девальвации.

В свою очередь председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса Банка России 6 июля заявил, что не видит предпосылок для экстремального ослабления рубля до уровней прошлого года и верит в его укрепление.