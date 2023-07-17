В МИДе анонсировали встречу московского формата по Афганистану в конце сентября

В Казани в конце сентября пройдет новая встреча московского формата по афганскому мирному урегулированию. Об этом ТАСС сообщил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов 17 июля.

Как сообщали СМИ ранее, на заседание приглашен министр иностранных дел Афганистана Мавлави Амир Хан Муттаки. Он представляет радикальное движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Приглашение передал посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в ходе встречи в Кабуле 15 июля.

Осенью прошлого года встреча московского формата прошла без участия талибов. В МИД РФ это объяснили тем, что де-факто власти Афганистана не прислушались к призыву создать инклюзивное правительство. Кроме того, представители афганского правительства так и не выполнили рекомендации, которые были даны им в ходе заседания в 2021 году.

В октябре 2021-го Кабулов заявил, что руководство «Талибана» должно выполнить обещания о формировании инклюзивного правительства и обеспечении прав человека, тогда Москва признает талибов властями Афганистана. Никаких сроков по формированию правительства не обозначено, отметил он.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.