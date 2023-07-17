Мотострелки старшего лейтенанта Дземишкевича отразили внезапную атаку противника

Мотострелковая рота под командованием старшего лейтенанта Артура Дземишкевича обороняла один из освобожденных населенных пунктов, когда противник внезапно при поддержке минометного расчета перешел в атаку. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в понедельник, 17 июля, рассказали в Минобороны РФ.

Дземишкевич оперативно организовал своевременное занятие оборудованных огневых позиций, корректировку с помощью беспилотников ответного огня по минометному расчету противника. После подавления миномета, воспользовавшись замешательством противника, старший лейтенант провел маневр огневых средств во фланг наступающих боевиков. Попав под массированный гранатометный обстрел, боевики понесли потери и отступили.

Благодаря решительным действиям старшего лейтенанта Дземишкевича и его подчиненных, удалось отразить наступление, удержать занятые оборонительные рубежи и нанести ощутимый урон врагу.

Тем временем старший сержант Сергей Патанов со своим отделением в составе батальонной тактической группы российских войск оборонял населенный пункт. В ходе боя он своевременно менял огневые позиции и наносил существенный урон живой силе противника.

Несмотря на ранение правой руки, не покидая позиций Патанов продолжил отражать атаку. Рискуя собственной жизнью, он доставил дополнительные боеприпасы на участок обороны, где противник сосредоточил основной удар. Вовремя доставленные боеприпасы позволили разгромить врага и отразить наступление. Только тогда старший сержант был эвакуирован в безопасный район для оказания медицинской помощи.

В свою очередь, командир отделения рядовой Юрий Краснояров на боевом посту охранял позиции российской батальонной тактической группы, когда украинские националисты предприняли попытку атаковать силами диверсионно-разведывательной группы.

Рядовой Краснояров своевременно обнаружил приближающихся боевиков и вместе с вверенным ему отделением вступил с ними в бой. Действиями рядового Красноярова удалось отбить атаку националистов, уничтожив более десяти из них. С прибытием подкрепления, российские военнослужащие перешли в контрнаступление и завершили разгром оставшихся боевиков.

Днем ранее, 16 июля, в Минобороны рассказали, как подразделение под командованием младшего сержанта Олега Анисимова патрулировало один из освобожденных населенных пунктов. Вдруг на маршруте возле территории детского сада было обнаружено взрывное устройство массой около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, которое бойцы смогли оперативно обезвредить.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.