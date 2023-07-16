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Младший сержант Анисимов обезвредил взрывное устройство у детского сада

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Подразделение под командованием младшего сержанта Олега Анисимова патрулировало один из освобожденных населенных пунктов, когда на маршруте возле территории детского сада было обнаружено взрывное устройство массой около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в воскресенье, 16 июля, рассказали в Минобороны РФ.

Мгновенно сориентировавшись в ситуации, младший сержант приказал оцепить район, после чего приступил к обезвреживанию устройства. Опасная находка была обезврежена и уничтожена. Благодаря своевременным и грамотным действиям младшего сержанта Анисимова и его подчиненных удалось сорвать готовящуюся противником атаку и предотвратить гибель мирных жителей и российских военнослужащих.

Тем временем майор Максим Чорный, прибыв на передовые позиции своего подразделения, организовал ремонтно-техническую зону — там беспрерывно проводились восстановление и ремонт вооружения и военной спецтехники. Был организован бесперебойный подвоз боеприпасов и материальных средств в районы, расположенные вблизи линии боевого соприкосновения, обеспечивалось своевременное снабжение всеми видами горюче-смазочных материалов.

В ходе планирования снабжения майор проложил короткие и безопасные маршруты к подразделениям батальона, чем существенно сократил время подвоза имущества и сберег жизни и здоровье личного состава. Благодаря грамотным действиям майора Чорного батальон своевременно снабжается всеми видами обеспечения, а время восстановления и возвращения в строй вооружения и военной специальной техники значительно сокращено.

В свою очередь, подполковник Дмитрий Ломакин обеспечивал безопасное перемещение колонны, которая подвозила продовольствие и боеприпасы к позициям российской группировки войск. Военнослужащие вели бои с превосходящими силами украинских националистов на одном из тактических направлений.

На пути следования в назначенный район колонна подверглась массированному артиллерийском обстрелу. Под огнем противника подполковник Ломакин оценил условия местности и выбрал альтернативный путь для движения колонны. Своевременно и точно отдавая приказы подчиненным, он перенаправил колонну из зоны поражения вражеской артиллерии.

В результате подразделения российских войск были своевременно обеспечены боеприпасами и продовольствием, продолжив выполнять поставленные задачи.

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Днем ранее, 15 июля, в Минобороны рассказали, как капитан Максим Грудьев нес боевое дежурство на пункте управления, когда поступила информация о наведении противником переправы через водную преграду. К ней также выдвинулись бронегруппа в количестве трех танков и до 10 единиц другой бронированной техники.

13 июля Минобороны показало, как саперы-десантники Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) каждую ночь выполняют сложную и опасную работу по минированию переднего края обороны российских военных. Военнослужащие вручную метр за метром устанавливают противотанковые и противопехотные минные заграждения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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