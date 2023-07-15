Капитан Грудьев с артиллеристами уничтожили переправу врага с бронированной техникой

Капитан Максим Грудьев нес боевое дежурство на пункте управления, когда поступила информация о наведении противником переправы через водную преграду и выдвижении к ней бронегруппы в количестве трех танков и до 10 единиц другой бронированной техники. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в субботу, 15 июля, рассказали в Минобороны РФ.

Оценив обстановку, капитан Грудьев выдвинулся на пост и приступил к корректировке огня приданной крупнокалиберной артиллерии. Он грамотно определял точки прицеливания и своевременно передавал координаты объектов противника, поэтому ракетные удары наносились своевременно.

В результате грамотных и решительных действий капитана Грудьева по управлению огнем была сорвана попытка противника перебраться на противоположный берег, а наведенная переправа и часть бронетехники с личным составом были уничтожены.

Тем временем начальник автомобильной службы майор Николай Чулков поддерживал в боеготовом состоянии автомобильную технику батальонной тактической группы ВС РФ, организовывал поставку в подразделения группировки необходимых запасных частей.

Во время одного из маршей колонна, которую возглавлял майор Чулков, подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны националистов. Тогда майор организовал и лично руководил выводом колонны из зоны поражения вражеской артиллерии. Зная маршруты объезда, он оперативно передавал команды водителям , постоянно маневрируя и изменяя направления движения.

Так удалось сохранить большое количество автомобилей и не допустить срыва поставок автотехники на передовую.

Кроме того, стрелок мотострелкового взвода Игорь Альбеков, неся службу на наблюдательном посту, обнаружил приближающуюся группу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника к району расположения подразделений ВС РФ.

Оценив ситуацию и доложив командованию, он открыл прицельный огонь по вражеским беспилотникам. Точным огнем рядового Альбекова барражирующие боеприпасы противника были поражены и сдетонировали в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск.

Днем ранее, 14 июля, в Минобороны рассказали, как в ходе отражения наступления противника, усиленного бронетехникой, возникла угроза прорыва обороны на рубеже, который удерживало подразделение рядового Николая Лычко. Оценив обстановку, он скрытно выдвинулся во фланг наступающего противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.