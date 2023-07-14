Рядовой Лычко меткими выстрелами по врагу помог избежать прорыва обороны

В ходе отражения наступления противника, усиленного бронетехникой, возникла угроза прорыва обороны на рубеже, который удерживало подразделение рядового Николая Лычко. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в пятницу, 14 июля, рассказали в Минобороны РФ.

Оценив обстановку, рядовой Лычко скрытно выдвинулся во фланг наступающего противника. Дождавшись подхода бронетехники к рубежу уверенного поражения из противотанковых средств он несколькими точными выстрелами поджег две единицы бронетехники. Пехота противника, лишившись поддержки под плотным огнем отделения Лычко, в спешке отступила.

Благодаря действиям рядового Лычко противник понес значительные потери и оставил попытки прорвать российские рубежи. Однако рядовой во время танкового обстрела получил осколочное ранение. Он не оставил бой и был эвакуирован в безопасный район только после отражения атаки.

Тем временем рядовой Дмитрий Пилиховский в составе боевого дозора патрулировал оборонительные позиции российских войск, когда заметил, как скрытно передвигается диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) противника.

Рядовой доложил командованию и, заняв выгодную позицию, вступил в бой с вражеской ДРГ. В ходе боя он лично уничтожил автомобиль с находящимися в нем боевиками, однако получил осколочное ранение ноги. Пилиховский не оставил поля боя, продолжил отражать атаку, пока группа противника не была уничтожена.

Тогда рядовому Пилиховскому была оказана необходимая медицинская помощь и организована эвакуация в безопасный район.

Кроме того, младший сержант Кирилл Татаренко в составе батальонной тактической группы российских войск оборонял стратегически важный населенный пункт, когда боевики после артподготовки при поддержке бронетехники перешли в наступление.

Младший сержант занял оборону в составе подразделения и вступил в бой. Он лично уничтожил выстрелом из ручного гранатомета одну боевую машину пехоты противника с экипажем. При смене огневой позиции в результате минометного обстрела Татаренко получил осколочные ранения, оказал себе первую помощь и продолжил вести бой. Понеся существенные потери в живой силе и технике, враг отступил на исходные рубежи.

Днем ранее, 13 июля, в Минобороны рассказали, как старший сержант Владислав Дианов выполнял задачи по поиску и обезвреживанию взрывных устройств. В ходе инженерной разведки в городе, который оставили украинские боевики, Дианов получил осколочное ранение от разорвавшегося рядом фугасного снаряда, но это не остановило его при выполнении боевой задачи.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.