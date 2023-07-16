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Разработчик беспилотников «Ланцет» рассказал о возможности их зарубежного производства

Конструктор Захаров: производство боеприпасов «Ланцет» может появиться за рубежом
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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Разработчик барражирующих боеприпасов «Ланцет» обсуждает возможность организации производства этих беспилотников в других странах, сообщил главный конструктор компании Zala Aero Group Александр Захаров.

«Обсуждается, причем на нескольких континентах именно производство. Не сказать, что в очередь становятся, но интерес очень устойчивый», — сказал Захаров 16 июля в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, когда прошлым летом стали поступать заказы от Минобороны, назрела необходимость расширения производства. У Захарова возникла идея занимать торговые центры, освободившиеся после ухода иностранных продавцов. Разворачивать сборку беспилотников там дешевле, чем строить заводы с нуля.

«Торговые центры — это самое лучшее решение на сегодня. В которых есть всё необходимое: вентиляция, кондиционирование, пожарная охрана, парковка для сотрудников и многое другое», — пояснил конструктор.

Сейчас производство «Ланцетов» организовано в здании бывшего торгового центра, закрывшегося во время пандемии коронавируса. Захаров его выкупил и адаптировал под создание важного и нужного орудия победы.

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13 июля военный обозреватель Антон Лавров рассказал, что российский беспилотник «Ланцет» смертоносен и для легкобронированной техники, а при удачном попадании в борт или в корму способен уничтожить даже танк. Уникальная характеристика «Ланцета» — это его комбинированная боевая часть.

12 июля экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону в его блоге заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ничего не могут сделать против российских беспилотников «Ланцет», уничтожающих всё на своем пути.

26 июня обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу назвал применяемый в ходе спецоперации российский дрон-камикадзе «Ланцет» массовым убийцей техники украинской армии. Он отметил успехи российской армии в отражении попыток контрнаступления благодаря этому БПЛА.

13 марта военкор «Известий» Семен Еремин показал работу «Ланцета» против натовской техники. «Ланцет» может висеть в воздухе более четырех часов. «Глаза» расчета устойчивы к радиопомехам и работают на высоте до 5 км. Для запуска используется пневматическая катапульта на сжатом воздухе.

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