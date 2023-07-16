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В столичном регионе инкассаторские центры Сбера получили купюры в 5 и 10 рублей

ТАСС: в кассовые центры Сбера Москвы и Подмосковья поступили банкноты в 5 и 10 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Кассово-инкассаторские центры Сбербанка в Москве и Подмосковье получили купюры номиналом в 5 и 10 рублей. Об этом 17 июля сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

В банке уточнили, что пока в кассы поступило небольшое количество банкнот. Однако в ближайшее время ожидаются дополнительные партии, после чего купюры возобновленного выпуска будут направлены для работы в отделения банка и клиентам, получающим услуги по доставке размена.

Немелочное дело: ЦБ намерен возобновить печать десятирублевых купюр
Почему регулятор рассматривает и возможность вернуться к выпуску банкнот в пять рублей

В июле прошлого года зампред Центробанка, курирующий наличное денежное обращение, Сергей Белов рассказал в интервью «Известиям» о планах возобновить печать десятирублевой купюры образца 1997-го, выпуск которой прекратился в 2013-м. Решение объяснили тем, что возвращение в активное обращение купюр низких номиналов (а срок их службы увеличится за счет использования новых технологий) снизит расходы на производство наличных денег.

Позднее экономист и ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Андрей Колганов объяснил, что возвращение пяти- и десятирублевых банкнот в России может быть обусловлено тем, что изготовление металлических монет становится всё менее выгодным.

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