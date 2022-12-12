Экономист объяснил возможное возвращение пятирублевых банкнот

Возвращение пяти- и десятирублевых банкнот в России может быть обусловлено тем, что изготовление металлических монет становится всё менее и менее выгодным. Такое мнение экономист и ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Андрей Колганов высказал в понедельник, 12 декабря.

«Единственное предположение, которое я могу высказать по этому поводу, это то, что с течением времени стоимость изготовления металлических монет существенно выросла, стала близка к номиналу этих монет, соответственно, их изготовление становится невыгодным, а печатание бумажных денег обходиться дешевле», — объяснил экономист в беседе с Lenta.Ru.

Ранее в этот день генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук рассказал в интервью «Известиям», что пяти- и десятирублевые банкноты могут вернуться в оборот уже в 2023 году.

Он отметил, что контракт 2022 года с Банком России уже фактически исполнен. Сейчас идет обсуждение контракта на 2023 год, сообщает телеканал «Звезда». Однако Трачук уточнил, что не принято говорить о том, печатаются ли банкноты в пять и десять рублей «в данную секунду».

Также Трачук подчеркнул, что «Гознаку» сложнее всего пришлось с возобновлением выпуска пятирублевой купюры, поскольку ее печатали всего один раз — в 1997 году, сообщает телеканал «360». В связи с этим пришлось поднимать всю техническую документацию, подходить к вопросу, будто это новое изделие, добавил он.