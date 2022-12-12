Пятирублевые банкноты могут вернуться в оборот уже в 2023 году

Пяти- и десятирублевые банкноты могут вернуться в оборот уже в 2023 году. Об этом рассказал в интервью «Известиям» генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук.

Он отметил, что контракт 2022 года с Банком России уже фактически исполнен. Сейчас идет обсуждение контракта на 2023 год. Однако Трачук уточнил, что не принято говорить о том, печатаются ли банкноты в пять и десять рублей «в данную секунду».

«Есть разница между производством банкнот и их фактическим выпуском в обращение в соответствии с потребностями рынка, банков, ритейла. Но я могу предположить, что в следующем году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объеме», — уточнил генеральный директор «Гознака».

Также Трачук подчеркнул, что «Гознаку» сложнее всего пришлось с возобновлением выпуска пятирублевой купюры, поскольку ее печатали всего один раз — в 1997 году. В связи с этим пришлось поднимать всю техническую документацию, подходить к вопросу, будто это новое изделие, добавил он.

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«Менее защищенной банкнота не станет»