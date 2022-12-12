Реклама
Прямой эфир
Экономика
Девелоперы начали скупать ТЦ для стройки жилья на их месте
Общество
Вильфанд пообещал москвичам октябрьскую погоду в начале недели
Армия
Пушилин заявил о продвижении союзных войск по всей линии соприкосновения
Общество
Более 50 рейсов отменены или задержаны в Москве из-за непогоды
Общество
Казанский аэропорт приостановил работу до 12 декабря из-за непогоды
Мир
Кулеба сообщил об отсутствии у Берлина планов по передаче танков Киеву
Мир
Во Франции возмутились призывом генерала бомбить парады 9 мая в России
Мир
Вучич обвинил Косово в стремлении решить «сербскую проблему»
Мир
В Сербии заявили о приближении к точке невозврата в Косово
Мир
Вучич назвал 11 декабря самым тяжелым днем за свою карьеру
Спорт
Боксер Тищенко победил экс-претендента на титул чемпиона мира Манна
Общество
Синоптик сообщил о выпадении 6 мм осадков в Москве и области 11 декабря

Пятирублевые банкноты могут вернуться в оборот уже в 2023 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пяти- и десятирублевые банкноты могут вернуться в оборот уже в 2023 году. Об этом рассказал в интервью «Известиям» генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук.

Немелочное дело: ЦБ намерен возобновить печать десятирублевых купюр
Почему регулятор рассматривает и возможность вернуться к выпуску банкнот в пять рублей

Он отметил, что контракт 2022 года с Банком России уже фактически исполнен. Сейчас идет обсуждение контракта на 2023 год. Однако Трачук уточнил, что не принято говорить о том, печатаются ли банкноты в пять и десять рублей «в данную секунду».

«Есть разница между производством банкнот и их фактическим выпуском в обращение в соответствии с потребностями рынка, банков, ритейла. Но я могу предположить, что в следующем году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объеме», — уточнил генеральный директор «Гознака».

Также Трачук подчеркнул, что «Гознаку» сложнее всего пришлось с возобновлением выпуска пятирублевой купюры, поскольку ее печатали всего один раз — в 1997 году. В связи с этим пришлось поднимать всю техническую документацию, подходить к вопросу, будто это новое изделие, добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Менее защищенной банкнота не станет»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022