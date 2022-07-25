В конце года в России планируют возобновить печать десятирублевой купюры образца 1997-го, выпуск которой прекратился в 2013-м. Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампред Центробанка, курирующий наличное денежное обращение, Сергей Белов.

В ЦБ полагают, что возвращение в активное обращение купюр низких номиналов (а срок их службы увеличится за счет использования новых технологий) снизит расходы на производство наличных денег.

«Чеканка металлических 10 рублей оказалась затратной. Увеличив срок службы банкнот этого номинала, мы получаем экономический эффект. Поэтому мы считаем, что целесообразно возобновить выпуск десятирублевых купюр. Мы также обсуждаем вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года», — заявил Белов.

По словам зампреда ЦБ, эти купюры до сих пор находятся в обращении, но встречаются в обороте чрезвычайно редко.

Он привел еще несколько аргументов в пользу возвращения в активное обращение банкнот низких номиналов. Так, монеты, в том числе и десятирублевые, плохо возвращаются в обращение. Они чаще всего оседают в копилках граждан.

Белов подчеркнул: речи о замене металлических денег номиналом в пять и десять рублей купюрами не идет. И те, и другие будут продолжать находиться в обращении.

Он уточнил, что в конце года планируется возобновить выпуск десятирублевой купюры образца 1997 года, то есть той, которой мы пользуемся сейчас. А модификация этой банкноты пройдет по утвержденному плану — в 2025 году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Немелочное дело: ЦБ намерен возобновить печать десятирублевых купюр