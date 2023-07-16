Раненную при обстреле со стороны ВСУ женщину достали из горящей квартиры в Донецке
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- Раненную при обстреле со стороны ВСУ женщину достали из горящей квартиры в Донецке
Украинские боевики вечером 16 июля открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, в результате на первом этаже жилого дома произошел пожар. Об этом сообщает корреспондент «Известий» с места событий.
На кадрах, которые запечатлел журналист, видно, как местные жители вместе со спасателями достают из горящего помещения раненую женщину. Характер ее травм уточняется. Также пока не известно, есть ли другие пострадавшие.
По предварительным данным, обстрел велся из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».
Ранее в этот день «Известия» также показали кадры последствий другого обстрела. Он пришелся также на прифронтовой Куйбышевсаий район. В результате в поле загорелась трава.
Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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