Реклама
Прямой эфир
Мир
В Финляндии спрогнозировали сожаление из-за решения вступить в НАТО
Общество
В Туапсинском районе восстановлены все соцобъекты после подтопления
Интернет и технологии
Пользователи пожаловались на замедление компьютера после обновления Windows 11
Интернет и технологии
Sony и Microsoft договорились о выходе новых игр Call of Duty на PlayStation
Мир
К югу Китая движется тропический шторм «Талим»
Мир
В США решили не пополнять запас кассетных бомб после поставок Украине
Мир
В Великобритании заявили об усиливающейся усталости Запада от конфликта на Украине
Мир
Шмыгаль заявил о выделении Западом Украине $23 млрд с начала года
Спорт
Российский теннисист Дёмин проиграл в финале юниорского Уимблдона
Мир
Великобритания присоединилась к Транстихоокеанскому партнерству
Мир
Белый дом назвал вопрос о будущем Украины в НАТО решенным
Экономика
Доли «Балтики» и российской «дочки» Danone переданы во временное управление РФ
Мир
В США заявили о скором начале в ЕС подготовки украинских летчиков на F-16
Сюжет:

Раненную при обстреле со стороны ВСУ женщину достали из горящей квартиры в Донецке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские боевики вечером 16 июля открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, в результате на первом этаже жилого дома произошел пожар. Об этом сообщает корреспондент «Известий» с места событий.

На кадрах, которые запечатлел журналист, видно, как местные жители вместе со спасателями достают из горящего помещения раненую женщину. Характер ее травм уточняется. Также пока не известно, есть ли другие пострадавшие.

По предварительным данным, обстрел велся из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Удар по корпусу: ВС РФ уничтожили командные пункты группы «Донецк»
Это нарушит координацию атак противника на важном участке линии боевого соприкосновения, считают эксперты

Ранее в этот день «Известия» также показали кадры последствий другого обстрела. Он пришелся также на прифронтовой Куйбышевсаий район. В результате в поле загорелась трава.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023