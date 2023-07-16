«Известия» показали кадры последствий обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Куйбышевский район Донецка из РСЗО «Град». «Известия» публикуют кадры с места происшествия 16 июля.

На них видно, как горит территория, которую украинские боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня. Также видны практически полностью разрушенные строения.

На месте работают экстренные службы.

Как ранее в этот день сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем в Telegram-канале, ВСУ выпустили около 17 ракет за день по Куйбышевскому району и Киевскому районам города.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в результате обстрела Петровского района Донецка пострадал мужчина. ВСУ выпустили три снаряда калибром 155 мм. Других подробностей не приводилось.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.