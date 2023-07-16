Реклама
Прямой эфир
Мир
В Финляндии спрогнозировали сожаление из-за решения вступить в НАТО
Общество
В Туапсинском районе восстановлены все соцобъекты после подтопления
Интернет и технологии
Пользователи пожаловались на замедление компьютера после обновления Windows 11
Интернет и технологии
Sony и Microsoft договорились о выходе новых игр Call of Duty на PlayStation
Мир
К югу Китая движется тропический шторм «Талим»
Мир
В США решили не пополнять запас кассетных бомб после поставок Украине
Мир
В Великобритании заявили об усиливающейся усталости Запада от конфликта на Украине
Мир
Шмыгаль заявил о выделении Западом Украине $23 млрд с начала года
Спорт
Российский теннисист Дёмин проиграл в финале юниорского Уимблдона
Мир
Великобритания присоединилась к Транстихоокеанскому партнерству
Мир
Белый дом назвал вопрос о будущем Украины в НАТО решенным
Экономика
Доли «Балтики» и российской «дочки» Danone переданы во временное управление РФ
Мир
В США заявили о скором начале в ЕС подготовки украинских летчиков на F-16
Сюжет:

«Известия» показали кадры последствий обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Куйбышевский район Донецка из РСЗО «Град». «Известия» публикуют кадры с места происшествия 16 июля.

На них видно, как горит территория, которую украинские боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня. Также видны практически полностью разрушенные строения.

На месте работают экстренные службы.

Как ранее в этот день сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем в Telegram-канале, ВСУ выпустили около 17 ракет за день по Куйбышевскому району и Киевскому районам города.

«Любую атаку мы сможем отразить»
Пока в Донбассе идут дожди, российские и украинские войска готовятся к новым боям

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в результате обстрела Петровского района Донецка пострадал мужчина. ВСУ выпустили три снаряда калибром 155 мм. Других подробностей не приводилось.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023