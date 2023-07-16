Мужчина пострадал при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), о чем в субботу, 15 июля, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 июля по состоянию на 23:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район) по улице Березовской, 2А, ранен мужчина 1975 года рождения», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Националисты выпустили три снаряда калибром 155 мм, добавили в сообщении.

Накануне, 14 июля, СЦКК сообщал, что ВСУ за час обстреляли территорию ДНР семь раз. За это время боевики выпустили 38 снарядов.

11 июля сообщалось, что во время обстрела ВСУ села Луговое в Запорожской области был ранен мирный житель. У пострадавшего диагностировали слепое осколочное ранение грудной клетки и перелом ребер.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.