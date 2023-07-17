«Ради маскировки нельзя лениться, жизнь от нее зависит»

Каждый день боевики ВФУ пытаются взломать оборону российских частей в Донбассе. Неспокойно и в районе Горловки. Несмотря на многочисленные неудачи, тактика действий противника остается неизменной — он пытается как можно быстрее преодолеть расстояние между позициями на технике и высадить десант практически у российских окопов. Подавляющее большинство таких попыток заканчивается уничтожением врага еще в момент выдвижения, с помощью артиллерии. Корреспонденты «Известий» побывали на позициях артиллеристов 132-й бригады и узнали, как самоходные гаубицы разбивают все попытки украинского контрнаступления.

Рутинная работа

— Сегодня занимаемся «ландшафтным дизайном» под Горловкой вполне успешно. Хорошо работаем, свои задачи выполняем, никто не жалуется. С той стороны (кивает в сторону позиций противника) так уж точно, — рассказывает боец с позывным Юрист.

На груди бронежилета, как и у многих его коллег, нашивка «Ландшафтный дизайнер» с перекрещенными пушечными стволами, стилизованными под XIX век.

Разговор мы ведем у замаскированной 122-миллиметровой самоходной артустановки. Вблизи, среди листьев и веток, угадывается дульный тормоз орудия, но, чтобы это заметить, необходимо подойти буквально на расстояние вытянутой руки. Под маскировкой машина прикрыта еще и противодроновой сеткой. Подобными металлоконструкциями, защищающими от БПЛА-камикадзе и сброса с воздуха гранат или мин, сейчас закрыты почти вся техника и многие укрытия, в первую очередь позиции артиллерии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— С нашей стороны идет повседневная, рутинная работа, делаем то, что и должны . Защищаем Родину, на нашем участке никто не пройдет. Как всегда, у нас молниеносная реакция на любые задачи, как и до украинского контрнаступления, — рассказывает Юрист.

Хотя конфликт в данный момент перешел в позиционную стадию, но контрбатарейный огонь противника очень активен. Артиллеристам приходится часто менять огневые позиции, готовить большое количество запасных и делать всё это с учетом массового применения врагом БПЛА.

— Слишком много БПЛА и средств разведки появляется сейчас у противника. Многое сбивает ПВО , дай им бог здоровья. Но что-то и долетает, надо перестраховываться, не светиться. Сейчас маскировка имеет чуть ли не самое важное значение, переоценить ее значение тяжело. Тут нельзя лениться, нужно ходить и пилить эти ветки, пусть даже и далеко. От этого зависит жизнь экипажа и вверенной машины, — рассказывает Юрист.

Необходимость усиленно маскироваться, обустраивать всё новые и новые позиции увеличивает нагрузку на экипажи и расчеты. Например, снаряды зачастую можно подвезти только в темное время суток, и грузовики приходится оставлять на большом расстоянии, там, где есть подходящее укрытие. Дальше боеприпасы переносят уже пешком. Ко всему этому добавляется влажная и жаркая погода. Поэтому членам экипажа САУ приходится осваивать все специальности, чтобы обеспечить полную взаимозаменяемость.

Медицинская помощь

Юрист рассказывает, что у экипажа есть и при себе, и в установке рюкзаки со всем необходимым для оказания первой помощи. У всех — бронежилеты и шлемы. Многие, как сам Юрист, даже собирают два комплекта средств бронезащиты — для работы внутри установки и вне ее.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В советских САУ внутреннее пространство ограничено и делалось без расчета на работу в средствах индивидуальной бронезащиты. Но даже те, кто внутри не может работать в жилетах, держат их поблизости, чтобы была возможность надеть их сразу при выходе из установки.

— Это момент больше индивидуальный. Если человеку интересна тактическая медицина, как и экипировка, то он всё нужное себе купит, найдет, «родит», но у него всё необходимое будет! И даже если ему это не пригодится, лучше, чтоб всё это пылилось в стороне, чем этого не было вообще. И если человек считает нужным, то он сможет навыки по тактической медицине в себе развить. А в нашей профессии, как и в любой другой сейчас, это необходимо. Даже в Горловке ты можешь идти по улице и попасть под обстрел, — объясняет Юрист внимание к деталям.

Броски смерти

За время украинского контрнаступления тактика действий противника не поменялась, несмотря на большое количество неудач. Силами до ротных тактических групп он пытается как можно быстрее преодолеть межпозиционное расстояние на технике и высадить десант в минимальной близости, почти у российских окопов.

На донецком направлении такая тактика работает плохо. Линия боевого соприкосновения проходит по устоявшимся за годы боев рубежам, путей скрытного перемещения немного. С учетом степной местности и активного применения беспилотной авиации скрытно сосредоточится и совершить быстрый рывок на броне практически невозможно. Поэтому такие «броски смерти» заканчиваются для украинских боевиков большими потерями.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Основная часть наступательных приемов, которые сегодня использует враг, подчерпнув их у государств НАТО, создавалась для локальных войн. Тем более они не рассчитаны на противостояние примерно равных по силам противников. Считаные попытки отойти от шаблонных действий также заканчиваются провалом. Можно предположить, что враг потерял более подготовленных командиров и личный состав, и в бой пускают тех, кто за короткий срок подготовки смог отработать лишь один тип действий.

Несмотря на это, украинские вооруженные формирования упорно идут вперед. Их старшее командование не считается с потерями. Горловским артиллеристам приходится работать каждый день качественно и быстро. И можно быть уверенным: украинским боевикам будет очень трудно прорваться на этом стратегически важном направлении.