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Макрон назвал иконой Франции скончавшуюся певицу и актрису Джейн Биркин

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Oscar Gonzalez
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Певица и актриса Джейн Биркин, скончавшаяся 16 июля в возрасте 76 лет в Париже, стала французской иконой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Она олицетворяла свободу и пела самые прекрасные слова на французском языке, Джейн Биркин стала французской иконой», — написал Макрон в своем Twitter 16 июля.

Президент описал ее как идеальную актрису с нежным голосом.

Последний поклон: умерла певица и актриса Джейн Биркин
Она ушла из жизни в возрасте 76 лет

Соболезнования в связи со смертью Биркин также выразила премьер-министр Франции Элизабет Борн. В своем Twitter-аккаунте она указала на ее удивительный голос и шарм, подчеркнув, что благодаря ее таланту и музыке она останется в памяти многих поколений.

Ранее в этот день французский телеканал BFMTV сообщил, что Биркин была найдена мертвой в своем доме в Париже. В 2021 году она перенесла инсульт, пишет «Газета.Ru». В последнее время артистка отменяла концерты по состоянию здоровья.

Самыми знаменитыми хитами певицы были композиции Je t'aime... moi non plus, Di Doo Dah, 69 Année érotique, Jane B.

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