Последний поклон: умерла певица и актриса Джейн Биркин

Джейн Биркин скончалась в своем доме в Париже, об этом 16 июля сообщил телеканал BFMTV. В последние месяцы она отменила концерты по состоянию здоровья. Биркин прославилась на музыкальной сцене во многом благодаря творческому и романтическому союзу с Сержем Генсбуром, а также сделала успешную карьеру в качестве актрисы в британском и французском кино. Но для многих она прежде всего остается иконой стиля. Яркие моменты из жизни культовой звезды — в галерее «Известий».
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Фото: Getty Images/Sygma/jean-Louis Atlan
Французский актер Пьер Ришар и английская актриса Джейн Биркин на съемках фильма "Он начинает сердиться, или Горчица бьет в нос" (1974) режиссера Клода Зиди
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press
26 декабря 1975 г. — Красавица и слон: Джейн Биркин репетирует номер со слоном в Париже для своего выступления на гала-бенефисе Союза художников 24 мая. Цирк Бульоне, специально приглашенный для этого мероприятия, разбил свою палатку у подножия Эйфелевой башни
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Фото: Global Look Press/Impress/United Archives
Французский певцец и композитор Серж Генсбур и Джейн Биркин. Германия, 1977 год
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Фото: Getty Images/Sygma/James Andanson
Джейн Биркин с Сержем Генсбуром и их детьми во время летних каникул в Сен-Тропе
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Фото: Global Look Press/dpa/Nestor Bachmann
Биркин 19 февраля 1988 года в Берлине с президентом Германии Рихардом фон Вайцзеккером
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Фото: Getty Images/ARNAL/PICOT/Gamma-Rapho
Премия Victoires de la musique в Париже, январь 1992 г. — Джейн Биркин, артистка-вокалистка года
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Фото: Getty Images/Derek Hudson
Певица позирует на диване, покрытом восточным тканым ковром, со своим британским бульдогом Дорой
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Gisele Tellier
Международный кинофестиваль в Каннах, 08 июля 2021
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Фото: Getty Images/Bertrand Rindoff Petroff
Джейн Биркин выступает с оркестром Ламуре на концерте «Биркин / Генсбур — Симфония» в Le Comedia 18 декабря 2018 года в Париже
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Фото: Getty Images/Edward Berthelot
Джейн Биркин возле Hermes во время Недели женской моды в Париже Весна/Лето 2018
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