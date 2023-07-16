Последний поклон: умерла певица и актриса Джейн Биркин

Джейн Биркин скончалась в своем доме в Париже, об этом 16 июля сообщил телеканал BFMTV. В последние месяцы она отменила концерты по состоянию здоровья. Биркин прославилась на музыкальной сцене во многом благодаря творческому и романтическому союзу с Сержем Генсбуром, а также сделала успешную карьеру в качестве актрисы в британском и французском кино. Но для многих она прежде всего остается иконой стиля. Яркие моменты из жизни культовой звезды — в галерее «Известий».