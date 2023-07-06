Пока Париж горел: Неделя высокой моды в столице Франции

Массовые беспорядки во Франции не помешали проведению традиционной Недели высокой моды в Париже. Самые интересные моменты показов — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Американец Том Браун сделал лейтмотивом своей новой коллекции, показанной в здании парижской Гранд-опера, колокола всех видов и размеров
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
К показу Браун привлек не только профессиональных моделей, но и знаменитостей театрального мира. Так, бродвейский продюсер Джордан Рот изумил публику в костюме голубя
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Пьерпаоло Пиччиоли в своей новой коллекции для дома Valentino превратил моделей в цветущие розы
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Фото: Getty Images/Antoine Flament
Тему цветов исследовал и сербский дизайнер Стефан Джокович в своей коллекции, вдохновленной XVIII столетием
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Фото: Getty Images/Thierry Chesnot
Коллекция «Архитектоника» нидерландского дома Iris Van Herpen призвана показать, что будут носить люди по окончании процесса глобального потепления
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Фото: Getty Images/Thierry Chesnot
Авангардисты Viktor & Rolf продолжили радовать и смешить публику своими ироничными экспериментами
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Фото: Getty Images/Antoine Flament
Голландская марка RVDK Ronald van der Kemp показала одежду, которая, по словам основателя бренда Рональда ван дер Кемпа, одинаково хорошо подойдет и для подиума, и для повседневной жизни
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Фото: Getty Images/Arnold Jerocki
Ливанец Жорж Хобейка выпустил на подиум моделей с едва прикрытой грудью
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Дом Valentino предложил к следующей зиме пышные мини-платья и объемные украшения интенсивного синего цвета
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Надежда французской высокой моды Стефан Роллан по-новому раскрыл тему париков
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Фото: Getty Images/Peter White
Эли Сааб вывел на подиум восточную мистику и псевдовизантийскую роскошь
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Фото: REUTERS/ABACAPRESS.COM/Jana Call me J
Индийский модельер Рахул Мишра продолжил удивлять публику своими многослойными нарядами с использованием искусственного волокна
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Фото: Getty Images/Peter White
Японский бренд Yuima Nakazato показал коллекцию Magma, созданную под впечатлением поездки в Кению
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Фото: REUTERS/ABACAPRESS.COM/Aurore Marechal
Марка Jacquemus показала в Версале коллекцию Le Chouchou. Как пояснил дизайнер Симон Порт Жакмю, вдохновением для него служил светлый образ принцессы Дианы
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Фото: Getty Images/Richard Bord
Марка Lena Erziak, созданная бельгийками Ханной и Леоной Эрзиак, создает коллекции дистанционно: Ханна базируется в Париже, Леона — в Нью-Йорке, а встречаются сестры обычно в Марракеше, откуда родом их родители
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Фото: Getty Images/Estrop
В свои 26 Шарль де Вильморен — один из самых молодых и многообещающих французских кутюрье
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