Реклама
Прямой эфир
Мир
В Италии заявили о намерении НАТО привести Украину к поражению
Общество
Жители ЛНР пытаются своими силами отреставрировать старинный храм в Меловатке
Мир
Kyodo заявило о недоверии 80% жителей Японии к решению сбросить воду с «Фукусимы-1»
Армия
Путин заявил об отсутствии успеха у Украины в ходе контрнаступления
Происшествия
Мусор загорелся на площади 3 тыс. кв. м в Астраханской области
Мир
Нетаньяху имплантировали прибор для мониторинга сердечного ритма
Мир
В ВМС Турции заявили об усилении давления НАТО на Анкару из-за Конвенции Монтре
Армия
Путин заявил о намерении России изучить трофейную западную технику
Мир
Bloomberg назвал июнь самым жарким месяцем в Европе за всю историю наблюдений
Мир
Пушков заявил об отсутствии у США стратегической осмысленности
Мир
Во Львовской области снесли еще один советский памятник
Мир
В Польше назвали политическим уроком отказ Киеву в членстве в НАТО
Мир
Праправнучка полицейского заявила, что установила личность Джека-потрошителя

Певица и актриса Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет

0
Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французская певица и актриса Джейн Биркин умерла в возрасте 76 лет. Об этом 16 июля сообщает телеканал BFMTV.

Артистка была найдена мертвой в своем доме в Париже. Известно, что в последние месяцы певица отменила концерты по состоянию здоровья.

Биркин родилась в Лондоне в 1946 году, а ​​в конце 1960-х переехала во Францию. После первого брака с композитором Джоном Барри, от которого у нее родилась дочь Кейт, умершая в 2013 году, Биркин познакомилась с Сержем Генсбуром. Вместе они исполнили песню Je t'aime… moi non plus, которая подняла артистку на вершину хит-парадов в 1969 году.

Актриса также была удостоена ордена Британской империи и награждена Французским национальным орденом.

Британская актриса и певица Джейн Биркин родилась в Лондоне 14 декабря 1946 года. В день рождения музы Сержа Генсбура «Известия» подготовили фотогалерею о ее жизни
Фото: Global Look Press/Lothar Parschauer
Песня Генсбура и Биркин Je t’aime… moi non plus стала европейским хитом, несмотря на запрет радиотрансляции в Испании, Швеции, Великобритании и Португалии. Во Франции радиостанциям было разрешено крутить ее только после 11 ночи
Фото: Global Look Press/United Archives/Impress
Джейн Биркин давно поддерживает сторонников гуманного отношения к животным. В 2015 году она потребовала, чтобы дом Hermès не использовал ее имя для сумок из крокодиловой кожи (поскольку защитники природы считают, что с рептилиями жестоко обращаются на фермах)
Фото: Global Look Press/Keystone Pictures USA
У Джейн трое дочерей: Кейт Барри от первого брака (погибла в 2013 году), знаменитая актриса Шарлотта Генсбур от Сержа и певица и модель Лу, рожденная в гражданском союзе с режиссером Жаком Дуайоном
Фото: Global Look Press/Lothar Parschauer
До знакомства с Генсбуром Джейн была замужем за британским композитором Джоном Барри, автором музыки к фильмам о Джеймсе Бонде. После разрыва со знаменитым певцом Биркин жила в фактическом браке с французским режиссером Жаком Дуайоном; пара рассталась в 1992 году
Фото: Global Look Press/Georges Carlier
Как актриса Биркин появлялась в эпизодах в таких значительных фильмах, как «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони и «Бассейн» Жака Дере, но первая большая роль досталась ей в сатирической комедии «Слоган», где ее экранным партнером был Генсбур
Фото: Global Look Press/imago stock&people
В 1970-е Джейн Биркин стала едва ли не самой популярной актрисой во Франции, снимаясь преимущественно в комедиях. Советским зрителям она была знакома по шедшим в отечественном прокате фильмам с Пьером Ришаром «Он начинает сердиться» и «Не упускай из виду»
Фото: Global Look Press/imago stock&people
Биркин и Генсбур расстались в 1980 году, но Серж продолжал писать песни для бывшей возлюбленной и матери его дочери до самой своей смерти в 1991-м
Фото: Global Look Press/Keystone Pictures USA
В 1983 году во время авиаперелета из Парижа в Лондон Джейн оказалась на соседнем месте с главой дома Hermès Жан-Луи Дюма. Актриса посетовала на неудобство своей плетеной сумки при прогулках. Дюма прислушался к жалобе -- и вскоре у Hermès появилась объемистая сумка, получившая имя Birkin. Это один из самых знаменитых дамских аксессуаров в мире моды, цена на такую сумку доходит до $300 тыс. Что, впрочем, не останавливает поклонниц: в коллекции Виктории Бекхэм более 100 экземпляров Birkin
Фото: Global Look Press/Werner Roelen
Сумки Birkin часто перепродают с аукциона, причем, по оценке экспертов, покупка такой сумки может быть методом инвестиции, более выгодным, чем традиционные финансовые инструменты
Фото: Getty Images/Edward Berthelot
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023