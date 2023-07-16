Певица и актриса Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет

Французская певица и актриса Джейн Биркин умерла в возрасте 76 лет. Об этом 16 июля сообщает телеканал BFMTV.

Артистка была найдена мертвой в своем доме в Париже. Известно, что в последние месяцы певица отменила концерты по состоянию здоровья.

Биркин родилась в Лондоне в 1946 году, а ​​в конце 1960-х переехала во Францию. После первого брака с композитором Джоном Барри, от которого у нее родилась дочь Кейт, умершая в 2013 году, Биркин познакомилась с Сержем Генсбуром. Вместе они исполнили песню Je t'aime… moi non plus, которая подняла артистку на вершину хит-парадов в 1969 году.

Актриса также была удостоена ордена Британской империи и награждена Французским национальным орденом.