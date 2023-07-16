В ФТР предрекли скандал в случае недопуска теннисистов РФ к турниру в Польше

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил обращение организаторов польского теннисного турнира к российским игрокам словами «будет скандал».

Ранее в этот день организаторы турнира ATP серии «челленджер» в польской деревне Козерки попросили спортсменов из РФ и Белоруссии не регистрироваться на соревнования. При этом отмечается, что россиянам и белорусам не запрещают принимать участие, однако им не рекомендовано приезжать на турнир.

«Это политика, надо внимания не обращать нам на нее, а играть и делать свое дело. Если виза есть, надо ехать. Не пустят — будет скандал», — приводит реакцию Тарпищева ТАСС 16 июля.

По его словам, российским теннисистам не следует отказываться от планов по участию в турнирах на территории Польши, несмотря на призывы организаторов, уточняет «Газета.Ru».

Турнир в Козерках относится к категории «Челленджер 100». Соревнования пройдут с 14 по 19 августа.

При этом, как ранее в этот день сообщала газета Przeglad Sportowy со ссылкой на польское министерство спорта и туризма, Варшава не может повлиять на допуск российских и белорусских теннисистов на турниры, которые проводятся внутри страны. В ведомстве, напротив, указали, что оно активно добивается исключения граждан России и Белоруссии из международных соревнований.

В материале газеты отмечается, что в список участниц турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Варшаве входят российские спортсменки Маргарита Бетова и Вера Звонарева, а также белорусская теннисистка Александра Соснович. Кроме того, в списке участниц квалификации числится россиянка Валерия Савиных.

В прошлом году Международная теннисная федерация (ITF) приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета по недопуску российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за проводимой РФ спецоперации по защите мирного населения Донбасса. При этом российские и белорусские теннисисты могут участвовать в турнирах индивидуально.