Брошенный годовалый ребенок найден у жилого дома в Москве

Годовалого ребенка нашли возле одного из жилых домов на Сельскохозяйственной улице в Москве. Об этом 16 июля сообщили в столичной прокуратуре.

«Малолетний мальчик без видимых телесных повреждений передан для осмотра медицинским работникам», — отмечено в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Мальчик лежал на траве прямо под окнами дома. Устанавливаются личности ребенка и его родителей, выясняются обстоятельства, при которых малыш был оставлен на улице.

Ранее, 22 мая, руководитель пресс-службы «ЛизаАлерт» Дарья Топчий сообщила, что двухлетнюю Полину, которая пропала в Кемеровской области, нашли живой на берегу реки. Информацию подтвердили в главке МВД по региону. Там сообщили, что малышку обнаружили в 3 км от ее дома на берегу реки Чернушка.