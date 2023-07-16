Малком отказался переходить в «Спартак» на зарплату в €20 млн за сезон
Нападающий футбольного клуба «Зенит» Малком отказался от перехода в «Спартак» при зарплате в €20 млн за сезон. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс» 16 июля.
Малком выступает за сине-бело-голубых с августа 2019 года. Контракт с бразильцем рассчитан до июня 2027 года. При этом, по данным некоторых порталов, его стоимость оценивается в €30 млн.
В сезоне-2022/23 он стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив за чемпионат 23 мяча. Также был признан лучшим игроком сезона.
Ранее, 10 июля, футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что Малком близок к переходу в один из клубов Саудовской Аравии. По его данным, Малком получил предложение от контрагентов почти на €50 млн и с ним уже согласовали его зарплату.
4 июня стало известно, что нападающий клуба «Зенит», олимпийский чемпион 2020 года Малком стал лучшим в сезоне по версии Российской премьер-лиги (РПЛ).
До этого, в мае, Малком получил еще одно звание за сезон: его признали лучшим нападающим. Вместе с ним за титул боролись Федор Чалов (ЦСКА) и Квинси Промес («Спартак»).