Реклама
Прямой эфир
Мир
В Италии заявили о намерении НАТО привести Украину к поражению
Общество
Жители ЛНР пытаются своими силами отреставрировать старинный храм в Меловатке
Мир
Kyodo заявило о недоверии 80% жителей Японии к решению сбросить воду с «Фукусимы-1»
Армия
Путин заявил об отсутствии успеха у Украины в ходе контрнаступления
Происшествия
Мусор загорелся на площади 3 тыс. кв. м в Астраханской области
Мир
Нетаньяху имплантировали прибор для мониторинга сердечного ритма
Мир
В ВМС Турции заявили об усилении давления НАТО на Анкару из-за Конвенции Монтре
Армия
Путин заявил о намерении России изучить трофейную западную технику
Мир
Bloomberg назвал июнь самым жарким месяцем в Европе за всю историю наблюдений
Мир
Пушков заявил об отсутствии у США стратегической осмысленности
Мир
Во Львовской области снесли еще один советский памятник
Мир
В Польше назвали политическим уроком отказ Киеву в членстве в НАТО
Мир
Праправнучка полицейского заявила, что установила личность Джека-потрошителя

Малком отказался переходить в «Спартак» на зарплату в €20 млн за сезон

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Малком отказался от перехода в «Спартак» при зарплате в €20 млн за сезон. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс» 16 июля.

Малком выступает за сине-бело-голубых с августа 2019 года. Контракт с бразильцем рассчитан до июня 2027 года. При этом, по данным некоторых порталов, его стоимость оценивается в €30 млн.

В сезоне-2022/23 он стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив за чемпионат 23 мяча. Также был признан лучшим игроком сезона.

Взяли в Казани: как «Зенит» обыграл ЦСКА в Суперкубке России
Петербуржцы и армейцы открыли новый сезон в отечественном футболе

Ранее, 10 июля, футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что Малком близок к переходу в один из клубов Саудовской Аравии. По его данным, Малком получил предложение от контрагентов почти на €50 млн и с ним уже согласовали его зарплату.

4 июня стало известно, что нападающий клуба «Зенит», олимпийский чемпион 2020 года Малком стал лучшим в сезоне по версии Российской премьер-лиги (РПЛ).

До этого, в мае, Малком получил еще одно звание за сезон: его признали лучшим нападающим. Вместе с ним за титул боролись Федор Чалов (ЦСКА) и Квинси Промес («Спартак»).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023