Взяли в Казани: как «Зенит» обыграл ЦСКА в Суперкубке России

Футболисты петербургского «Зенита» в восьмой раз выиграли Суперкубок России. 15 июля в Казани действующие чемпионы страны с трудом обыграли обладателя Кубка России московский ЦСКА. Основное время матча закончилось со счетом 0:0, а по пенальти выиграл клуб из Санкт-Петербурга (5:4). Таким образом, две сильнейшие команды прошлого сезона открыли новый сезон. Матч в столице Татарстана был первым официальным перед стартом розыгрышей чемпионата и Кубка России.

Обстановка

Атмосфера большого футбола в Казани чувствовалась еще в первой половине дня. Весь железнодорожный вокзал был заполнен людьми в футболках и шарфах «Зенита» и ЦСКА. Несколько сотен человек с аналогичной атрибутикой гуляли вокруг местного кремля и вдоль набережной Волги.

Поэтому мало кого удивило, что «Ак Барс Арена» была почти полностью заполнена. Матч посетило более 40 тыс. зрителей. Была заполнена большая часть мест в фанатских секторах обеих команд, где активная часть болельщиков выдала два мощных перформанса — поклонники армейцев под исполнение российского гимна вывесили огромный баннер с надписью «Лучший клуб страны». Питерские продемонстрировали аналогичного размера баннер с надписью «Путь до той звезды» с портретами всех своих главных тренеров, с которыми клуб выигрывал золото чемпионатов СССР и России, — Павла Садырина, Дика Адвоката, Лучано Спаллетти, Андре Виллаша-Боаша и нынешнего наставника команды Сергея Семака.

Приехало и несколько значимых VIP-персон. Причем не только из РФС и РПЛ, которым по должности положено присутствовать на таких играх. На матч прибыл ассистент главного тренера казанского «Рубина» Олег Кузьмин и известный хоккеист Наиль Якупов, первый номер драфта НХЛ-2012, недавно вернувшийся в Татарстан, подписав контракт с «Нефтехимиком» из родного Нижнекамска.

Потери «Зенита»

«Зенит» продолжает испытывать кадровые трудности из-за травмы Родригао, не успевшего восстановиться к суперкубку. В его отсутствие пару центральных защитников составили Роберт Ренан и Дмитрий Чистяков. На флангах обороны как обычно расположились Дуглас Сантос и Вячеслав Караваев. Последний еще не обрел конкурента в лице Марио Фернандеса, которого до сих пор официально не подписал питерский клуб.

Еще не состоявшийся переход россиянина бразильского происхождения в «Зенит» уже стал скандальным, так как правый защитник 10 лет играл за ЦСКА (2012–2022), став его легендой. И якобы имел неформальную договоренность с армейцами, что после прошлогоднего отъезда на родину он, если вернется в Россию, то именно в ряды красно-синих.

Но пока он только прошел медосмотр. И в суперкубке участие не принял. Накануне прошла информация, что подписание может сорваться из-за проблем Фернандеса с лишним весом. Но генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в комментарии «Спорт-Экспрессу» назвал это глупостью. А агент игрока Жорже Машаду в разговоре с «РБ Спорт» окрестил данную информацию фейком.

Позже в Telegram-канале «Мутко против» сообщили, что клуб может отказаться от подписания контракта, если Марио не пройдет углубленное медицинское обследование. Однако в день игры за суперкубок сайт Sport 24 выпустил новость, что контракт уже подписан на два года. И презентация игрока состоится 17 июля.

Между тем Фернандесом кадровые проблемы «Зенита» не ограничились. В заявку на игру не попал один из ключевых полузащитников Вендел, в отношении которого всё лето идут слухи, что он, как и другие звездные питерские бразильцы Малком и Клаудиньо, уедет в Европу. Еще не до конца восстановившимся после травмы вышел в старте опорный полузащитник Вильмар Барриос.

Стабильность ЦСКА

Армейцы вышли почти в том же составе, что и в весенней части прошлого сезона, когда сумели вырвать у конкурентов серебряные медали чемпионата России и выиграли Кубок России.

Не было только одного из ключевых полузащитников того периода Хесуса Медины. Напомним, парагваец совершил в начале недели скандальный переход в ряды главных врагов ЦСКА московского «Спартака». К удивлению многих, вне заявки на матч оказался другой южноамериканский хавбек Хорхе Карраскаль.

Он успешно начал прошлый сезон, но осенью у него случился конфликт с главным тренером Владимиром Федотовым. А в начале весны он выпал из основы. Даже с учетом того, что без него армейцы успешно провели решающий отрезок сезона, к клубу возникали вопросы о будущем колумбийца. Ожидалось, что он может получить шанс в составе после ухода Медины. Накануне суперкубка в Twitter известного итальянского инсайдера Фабрицио Романо появилась информация, что Карраскаль может перейти в греческий ПАОК.

Ход матча

«Зенит» в отсутствие Родригао попытался максимально отодвинуть игру от своих ворот. Он неплохо давил ЦСКА прессингом и владел территориальным преимуществом. Но ближе к голу были армейцы. В конце первого тайма после удара Федора Чалова мяч рикошетом попал в перекладину, а Бахтиер Зайнутдинов ударом со штрафного заставил Михаила Кержакова вытаскивать мяч из верхнего угла своих ворот.

В середине второго тайма казахстанский полузащитник снова создал опасность в атаке — после его передачи мощно бил в нижний угол Милан Гайич, но Кержаков снова спас «Зенит».

В конце основного времени встречи обе команды сделали ряд замен. Семак выпустил здорово проявившего себя в контрольных матчах межсезонье 19-летнего полузащитника Дмитрия Васильева. А Владимир Федотов и вовсе дал с 82-й минуте поиграть 17-летнему защитнику Михаилу Рядно, для которого это был первый официальный матч за основной состав. Но в итоге это ни на что не повлияло — команды так и закончили основное время со счетом 0:0.

Вновь, как и в решающем матче Кубка России месячной давности против «Краснодара», ЦСКА довелось решать судьбу трофея в серии пенальти. В противостоянии за кубок армейцы после ничьи 1:1 в основное время выиграли в серии 6:5. А в суперкубке против «Зенита» первые четыре пенальти армейцев в исполнении Федора Чалова, Адольфо Гайча, Кирилла Набабкина, Антона Заболотного были забиты. Впрочем, то же самое сделали выступающие за питерцев Малком, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой и Зелимхан Бакаев. А вот пятые удары не были забиты Миланом Гайичем и нападающим «Зенита» Иваном Сергеевым. Дело дошло до ударов до первого промаха. И тут же Кержаков переиграл молодого Никиту Ермакова. А Ренан сумел обмануть Акинфеева и принес питерцам трофей.

Питерский клуб становится единоличным лидером по числу побед в Суперкубке России. В Казани он его выиграл в восьмой раз. Ранее он делил первое место по этому показателю с ЦСКА. Уже в следующие выходные обе команды, как и остальные 14 клубов РПЛ, сыграют матчи первого тура нового розыгрыша чемпионата России.