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Взяли в Казани: как «Зенит» обыграл ЦСКА в Суперкубке России

Петербуржцы и армейцы открыли новый сезон в отечественном футболе
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Футболисты петербургского «Зенита» в восьмой раз выиграли Суперкубок России. 15 июля в Казани действующие чемпионы страны с трудом обыграли обладателя Кубка России московский ЦСКА. Основное время матча закончилось со счетом 0:0, а по пенальти выиграл клуб из Санкт-Петербурга (5:4). Таким образом, две сильнейшие команды прошлого сезона открыли новый сезон. Матч в столице Татарстана был первым официальным перед стартом розыгрышей чемпионата и Кубка России.

Обстановка

Атмосфера большого футбола в Казани чувствовалась еще в первой половине дня. Весь железнодорожный вокзал был заполнен людьми в футболках и шарфах «Зенита» и ЦСКА. Несколько сотен человек с аналогичной атрибутикой гуляли вокруг местного кремля и вдоль набережной Волги.

Поэтому мало кого удивило, что «Ак Барс Арена» была почти полностью заполнена. Матч посетило более 40 тыс. зрителей. Была заполнена большая часть мест в фанатских секторах обеих команд, где активная часть болельщиков выдала два мощных перформанса — поклонники армейцев под исполнение российского гимна вывесили огромный баннер с надписью «Лучший клуб страны». Питерские продемонстрировали аналогичного размера баннер с надписью «Путь до той звезды» с портретами всех своих главных тренеров, с которыми клуб выигрывал золото чемпионатов СССР и России, — Павла Садырина, Дика Адвоката, Лучано Спаллетти, Андре Виллаша-Боаша и нынешнего наставника команды Сергея Семака.

Приехало и несколько значимых VIP-персон. Причем не только из РФС и РПЛ, которым по должности положено присутствовать на таких играх. На матч прибыл ассистент главного тренера казанского «Рубина» Олег Кузьмин и известный хоккеист Наиль Якупов, первый номер драфта НХЛ-2012, недавно вернувшийся в Татарстан, подписав контракт с «Нефтехимиком» из родного Нижнекамска.

Потери «Зенита»

«Зенит» продолжает испытывать кадровые трудности из-за травмы Родригао, не успевшего восстановиться к суперкубку. В его отсутствие пару центральных защитников составили Роберт Ренан и Дмитрий Чистяков. На флангах обороны как обычно расположились Дуглас Сантос и Вячеслав Караваев. Последний еще не обрел конкурента в лице Марио Фернандеса, которого до сих пор официально не подписал питерский клуб.

Еще не состоявшийся переход россиянина бразильского происхождения в «Зенит» уже стал скандальным, так как правый защитник 10 лет играл за ЦСКА (2012–2022), став его легендой. И якобы имел неформальную договоренность с армейцами, что после прошлогоднего отъезда на родину он, если вернется в Россию, то именно в ряды красно-синих.

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Но пока он только прошел медосмотр. И в суперкубке участие не принял. Накануне прошла информация, что подписание может сорваться из-за проблем Фернандеса с лишним весом. Но генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в комментарии «Спорт-Экспрессу» назвал это глупостью. А агент игрока Жорже Машаду в разговоре с «РБ Спорт» окрестил данную информацию фейком.

Позже в Telegram-канале «Мутко против» сообщили, что клуб может отказаться от подписания контракта, если Марио не пройдет углубленное медицинское обследование. Однако в день игры за суперкубок сайт Sport 24 выпустил новость, что контракт уже подписан на два года. И презентация игрока состоится 17 июля.

Между тем Фернандесом кадровые проблемы «Зенита» не ограничились. В заявку на игру не попал один из ключевых полузащитников Вендел, в отношении которого всё лето идут слухи, что он, как и другие звездные питерские бразильцы Малком и Клаудиньо, уедет в Европу. Еще не до конца восстановившимся после травмы вышел в старте опорный полузащитник Вильмар Барриос.

Стабильность ЦСКА

Армейцы вышли почти в том же составе, что и в весенней части прошлого сезона, когда сумели вырвать у конкурентов серебряные медали чемпионата России и выиграли Кубок России.

Не было только одного из ключевых полузащитников того периода Хесуса Медины. Напомним, парагваец совершил в начале недели скандальный переход в ряды главных врагов ЦСКА московского «Спартака». К удивлению многих, вне заявки на матч оказался другой южноамериканский хавбек Хорхе Карраскаль.

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Он успешно начал прошлый сезон, но осенью у него случился конфликт с главным тренером Владимиром Федотовым. А в начале весны он выпал из основы. Даже с учетом того, что без него армейцы успешно провели решающий отрезок сезона, к клубу возникали вопросы о будущем колумбийца. Ожидалось, что он может получить шанс в составе после ухода Медины. Накануне суперкубка в Twitter известного итальянского инсайдера Фабрицио Романо появилась информация, что Карраскаль может перейти в греческий ПАОК.

Ход матча

«Зенит» в отсутствие Родригао попытался максимально отодвинуть игру от своих ворот. Он неплохо давил ЦСКА прессингом и владел территориальным преимуществом. Но ближе к голу были армейцы. В конце первого тайма после удара Федора Чалова мяч рикошетом попал в перекладину, а Бахтиер Зайнутдинов ударом со штрафного заставил Михаила Кержакова вытаскивать мяч из верхнего угла своих ворот.

В середине второго тайма казахстанский полузащитник снова создал опасность в атаке — после его передачи мощно бил в нижний угол Милан Гайич, но Кержаков снова спас «Зенит».

В конце основного времени встречи обе команды сделали ряд замен. Семак выпустил здорово проявившего себя в контрольных матчах межсезонье 19-летнего полузащитника Дмитрия Васильева. А Владимир Федотов и вовсе дал с 82-й минуте поиграть 17-летнему защитнику Михаилу Рядно, для которого это был первый официальный матч за основной состав. Но в итоге это ни на что не повлияло — команды так и закончили основное время со счетом 0:0.

Вновь, как и в решающем матче Кубка России месячной давности против «Краснодара», ЦСКА довелось решать судьбу трофея в серии пенальти. В противостоянии за кубок армейцы после ничьи 1:1 в основное время выиграли в серии 6:5. А в суперкубке против «Зенита» первые четыре пенальти армейцев в исполнении Федора Чалова, Адольфо Гайча, Кирилла Набабкина, Антона Заболотного были забиты. Впрочем, то же самое сделали выступающие за питерцев Малком, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой и Зелимхан Бакаев. А вот пятые удары не были забиты Миланом Гайичем и нападающим «Зенита» Иваном Сергеевым. Дело дошло до ударов до первого промаха. И тут же Кержаков переиграл молодого Никиту Ермакова. А Ренан сумел обмануть Акинфеева и принес питерцам трофей.

Питерский клуб становится единоличным лидером по числу побед в Суперкубке России. В Казани он его выиграл в восьмой раз. Ранее он делил первое место по этому показателю с ЦСКА. Уже в следующие выходные обе команды, как и остальные 14 клубов РПЛ, сыграют матчи первого тура нового розыгрыша чемпионата России.

— Мне кажется, со стороны «Зенита» этот матч мог быть более качественным. Могли ребята играть более быстро. Втягивались они. Было видно, что ещё не включались максимально. Что касается ЦСКА, то считаю, что он достаточно хорошо играл. Игроки быстро выбегали в атаки, надёжно действовали в обороне. Создавали хорошие моменты у чужих ворот. Подвела их только реализация. А послематчевые пенальти - это всегда лотерея. Счастливая сказка не может быть вечной: Игорь Акинфеев часто выручал ЦСКА в этих сериях, но сегодня удача была на стороне «Зенита», — сказал «Известиям» бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин.

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