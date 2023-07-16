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Южная Корея поставит Украине миноискатели и оборудование для разминирования

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Южная Корея планирует поставить Украине больше миноискателей и оборудования для разминирования. Об этом сообщает 16 июля агентство «Рёнхап», ссылаясь на первого заместителя южнокорейского управления национальной безопасности Ким Тхэ Хё.

Как отметил чиновник, потребность Украины в данном виде военной помощи «чрезвычайно велика». Также он добавил, что по итогам визита президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на Украину уже подготовлено девять пакетов помощи: три из них касаются сферы безопасности, еще три — гуманитарной сферы и три относятся к восстановлению страны.

Также, по данным чиновника, разрабатываются планы сотрудничества в области оборонных проектов. Кроме того, Украина попросила Южную Корею инвестировать средства в строительство заводов по производству аккумуляторных батарей и электромобилей.

«Мы расширим поддержку военных поставок, а в среднесрочной и долгосрочной перспективе планирует сотрудничать в области оборонных проектов», — отметил Ким Тхэ Хё.

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15 июля президент Южной Кореи прибыл с необъявленным визитом на Украину. Он посетил Бучу и Ирпень в Киевской области.

10 июля стало известно, что Южная Корея отправила на Украину грузовой самолет с военной помощью. Сеул передал «различные виды нелетальной помощи», отклонив запросы о летальном оружии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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