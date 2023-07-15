Президент Южной Кореи прибыл на Украину с необъявленным визитом

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в субботу, 15 июля, прибыл с необъявленным визитом на Украину. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Как уточнил старший секретарь южнокорейского лидера по связям с прессой, Юн Сок Ёль и первая леди Ким Кеон Хи прибыли туда ранее в этот же день из Польши.

Президент, как утверждается, уже посетил Бучу и Ирпень в Киевской области.

Это первый визит Юн Сок Ёля на Украину с момента его избрания весной 2022 года.

10 июля стало известно, что Южная Корея отправила на Украину грузовой самолет с военной помощью. Сообщалось, что Сеул направил Киеву «различные виды нелетальной помощи», отклонив запросы о летальном оружии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.