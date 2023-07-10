Южная Корея направила Украине партию военной помощи

Южная Корея отправила на Украину грузовой самолет с военной помощью. Об этом Yonhap сообщает в понедельник, 10 июля, со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

«Мы приняли решение об отправке дополнительных военных грузов с учетом запроса Украины и направили военно-транспортный самолет для перевозки соответствующих материалов», — сказал представитель ведомства.

По данным агентства, Сеул направил Киеву «различные виды нелетальной помощи», отклонив запросы о летальном оружии, передает RT.

Ранее, 7 июля, Белый дом одобрил отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Как подчеркнул советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, Киев дал гарантии ответственно использовать оружие и провести разминирование территорий в будущем.

В тот же день посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал решение поставить Киеву кассетные боеприпасы жестом отчаяния со стороны США, сообщает телеканал «360».

9 июля премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что использование кассетных боеприпасов станет настоящей катастрофой для украинцев. Он отметил, что такие снаряды станут самой большой опасностью для украинцев на ближайшие 100 лет, передает НСН.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Она вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.