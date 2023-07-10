Премьер Камбоджи предупредил украинцев об опасности на сто лет

Использование кассетных боеприпасов станет настоящей катастрофой для украинцев, заявил 9 июля в Twitter премьер Камбоджи Хун Сен.

Он напомнил о болезненном опыте своей страны, где США применяли кассетные боеприпасы.

Премьер отметил, что такие снаряды станут самой большой опасностью для украинцев на ближайшие 100 лет.

«Из жалости к украинскому народу я призываю президента США и президента Украины не использовать кассетные боеприпасы», — написал Хун Сен.



7 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получит кассетные боеприпасы в качестве военной помощи.

В тот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн. В него вошли кассетные боеприпасы для артиллерийских орудий калибра 155 мм, 32 боевые машины пехоты (БМП) Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Она вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.