Мишустин отметил мощный потенциал российской металлургии в условиях санкций

Металлургическая отрасль в России в условиях антироссийских санкций успешно справляется с масштабными задачами, в том числе по импортозамещению. Об этом 16 июля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работникам и ветеранам отрасли с профессиональным праздником.

«Отечественная металлургия обладает мощным научно-техническим, производственным и кадровым потенциалом. <...> В условиях внешнего санкционного давления отрасль успешно решает масштабные задачи, в том числе по импортозамещению», — говорится в сообщении. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.

Премьер-министр добавил, что российские компании за небольшой срок увеличили объем продукции, расширили географию поставок в регионы, оптимизировали новые логистические цепочки и смогли переориентировать экспорт на рынки дружественных стран.

По словам Мишустина, комплекс играет ключевую роль в экономике РФ, способствует развитию смежных отраслей, укреплению обороноспособности государства и повышению благосостояния миллионов россиян.

День металлурга был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года и отмечается в каждое третье воскресенье июля.

Президент России Владимир Путин со своей стороны также поздравил с профессиональным праздником работников горно-металлургического комплекса. Глава государства отметил, что эта отрасль является одной из ключевых для экономики России.