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Собака искусала лицо шестилетнему ребенку на детской площадке в Казани

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Фото: скриншот видео
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В Казани на детской площадке собака напала на шестилетнего мальчика и искусала ему лицо. Кадры происшествия 16 июля есть в распоряжении «Известий».

Инцидент произошел накануне, 15 июля, на улице Дементьева. Мать с сыном гуляли на детской площадке во дворе дома, когда собака напала на ребенка и начала кусать его.

«Я услышала лай собаки и истошный крик ребенка своего. У него был шок, он закрыл кепочкой ранку, плакал и не смотрел перед собой. И побежал ко мне», — рассказала «Известиям» мать пострадавшего мальчика.

После случившегося ребенка сразу же доставили в больницу. Его лицо было достаточно сильно расцарапано, а внутри глаза остался кровоподтек. По словам матери, сейчас ребенок уже дома.

Женщина уточнила, что сама боится выходить на улицу, так как собака всё еще бегает во дворе без намордника. Она подчеркнула, что животное не бездомное, его хозяйка живет в соседнем доме.

«Мне страшно сейчас выходить даже. Хозяйка, скорее всего, от собаки откажется, скажет, что это не ее собака. Якобы ее дочери, которая с ней не живет. Еще раньше собака гуляла в ошейнике, а сегодня собака гуляла уже без ошейника», — отметила мать пострадавшего ребенка.

Она подчеркнула, что, вероятно, пес, всю ночь был вне дома и теперь ходит во дворе голодный и еще более агрессивный.

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Ранее, 14 июля, в Челябинской области во дворе частного дома на двухлетнюю девочку напал ротвейлер, ребенка госпитализировали. Медики зафиксировали у девочки обширные укушенные раны, а также перелом обеих костей левого предплечья.

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