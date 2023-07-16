Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg назвал июнь самым жарким месяцем в Европе за всю историю наблюдений
Мир
Пушков заявил об отсутствии у США стратегической осмысленности
Мир
Во Львовской области снесли еще один советский памятник
Мир
В Польше назвали политическим уроком отказ Киеву в членстве в НАТО
Мир
Праправнучка полицейского заявила, что установила личность Джека-потрошителя
Общество
В России за сутки потушили 65 природных пожаров
Спорт
В Москве торжественно завершилось ралли «Шелковый путь»
Мир
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Аляски
Общество
Путин поздравил работников горно-металлургического комплекса РФ
Мир
СМИ оценили ущерб Украины от прекращения зерновой сделки в $500 млн в месяц
Мир
Экс-советник ЦРУ назвал зиму 2024 года козырем России
Спорт
Дудакова выиграла первый бой под эгидой UFC
Мир
Британский парламент раскритиковал систему госзакупок минобороны страны
Сюжет:

Bloomberg назвал июнь самым жарким месяцем в Европе за всю историю наблюдений

0
Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Июнь стал самым жарким месяцем в европейских странах за всю историю наблюдений. Об этом 13 июля сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что жара поставила под угрозу жизнь людей и вызвала перегрузку электросетей, а также способствовало возникновению лесных пожаров.

Агентство пишет, что сильная жара сохраняется в большей части Южной Европы. Например, в Италии и Испании температура воздуха может превышать 40 градусов выше нуля. Уточняется, что ослабление жары пока не прогнозируют. Так, на следующей неделе волна тепла из Северной Африки должна спровоцировать повышение температуры воздуха в Южной и Центральной Европе.

Жарко — холодно: какими будут последствия погодных аномалий в июне
Экстремальные температуры в регионах уже повлияли на здоровье людей и будущий урожай

В июне Всемирная метеорологическая организация (WMO) заявляла, что лето 2023 года может стать для Европы и всей планеты самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Отмечалось, что тенденция по росту температуры будет расти и в дальнейшем.

Кроме того, в конце июня газета El Diario сообщала, что в Испании от теплового удара умерли два человека. Один из них был фермером и скончался прямо во время работы в поле. Кроме того, были госпитализированы два человека.

В прошлом году июль стал одним из самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. Тогда температурные рекорды были побиты, в частности, в Испании, Франции, Португалии, Ирландии, Швеции и Великобритании.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023