Bloomberg назвал июнь самым жарким месяцем в Европе за всю историю наблюдений

Июнь стал самым жарким месяцем в европейских странах за всю историю наблюдений. Об этом 13 июля сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что жара поставила под угрозу жизнь людей и вызвала перегрузку электросетей, а также способствовало возникновению лесных пожаров.

Агентство пишет, что сильная жара сохраняется в большей части Южной Европы. Например, в Италии и Испании температура воздуха может превышать 40 градусов выше нуля. Уточняется, что ослабление жары пока не прогнозируют. Так, на следующей неделе волна тепла из Северной Африки должна спровоцировать повышение температуры воздуха в Южной и Центральной Европе.

В июне Всемирная метеорологическая организация (WMO) заявляла, что лето 2023 года может стать для Европы и всей планеты самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Отмечалось, что тенденция по росту температуры будет расти и в дальнейшем.

Кроме того, в конце июня газета El Diario сообщала, что в Испании от теплового удара умерли два человека. Один из них был фермером и скончался прямо во время работы в поле. Кроме того, были госпитализированы два человека.

В прошлом году июль стал одним из самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. Тогда температурные рекорды были побиты, в частности, в Испании, Франции, Португалии, Ирландии, Швеции и Великобритании.