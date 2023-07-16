Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Аляски

Геологическая служба США (USGS) 16 июля сообщила, что у берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,4.

Эпицентр подземных толчков располагался в 106 км к югу от города Санд-Пойнт (штат Аляска). Очаг залегал на глубине 9 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Также было объявлено об угрозе цунами.

Ночью 14 июля на границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр землетрясения находился в 823 км к юго-западу от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине 35 км.

За день этого стало известно, что ученые прогнозируют в Стамбуле и регионе Мраморного моря землетрясение магнитудой выше 7 баллов, что может повлечь за собой серьезные последствия для всей Турции.