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Экс-советник ЦРУ назвал зиму 2024 года козырем России

Экс-советник ЦРУ Рикардс: козырем в рукаве Путина станет зима 2024 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Экс-советник Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джеймс Рикардс назвал козырем России зиму 2024 года, которая способна вызвать рецессию на Западе. Об этом он написал 10 июля в материале газеты The Daily Reckoning.

Он отметил, что прошлая зима была «необычайно мягкой», однако Евросоюз (ЕС) едва справился с поставками энергоносителей. По словам Рикардса, зима 2024 года может быть более суровой.

«Россия может быть более безжалостной, когда дело дойдет до фактического прекращения поставок природного газа», — подчеркнул экс-советник ЦРУ.

Рикардс добавил, что санкции в отношении России нанесли больше вреда экономике США. Сложившаяся ситуация способна привести к высоким ценам на энергоносители и рецессии в западных странах, заключил он.

Ограничительная сфера: к чему приведут санкции G7 против энергетики РФ
И как от этого может пострадать Европа

Эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Елена Зотова 10 июля в беседе с «Известиями» отметила, что в ЕС недостаточно мощностей для хранения газа и приема сжиженного природного газа (СПГ). Она также обратила внимание на то, что бизнес не поддерживает показной восторг европейских чиновников относительно отказа от российского сырья.

До этого, 17 июня, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что из-за отказа от российских поставок и отсутствия других источников СПГ важным последствием для Европы стала полная зависимость энергетики от поставок энергоресурсов из Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что европейская политика диверсификации источников поставок потерпела крах.

За месяц до этого в Еврокомиссии (ЕК) допустили, что зимой 2024 года Европа может столкнуться с дефицитом газа и ростом цен на энергоноситель.

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