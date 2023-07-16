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Министр обороны Британии назвал необходимостью увеличение бюджета на оборону

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Фото: Global Look Press/dpa/Alexander Welscher
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Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес назвал необходимостью увеличение расходов на оборону. Он рассказал об этом в интервью британской газете The Times, опубликованном в субботу, 15 июля.

«Увеличение расходов на оборону — это не просто унаследованное тщеславие. <…> Это необходимость», — сказал Уоллес.

Министр добавил, что к концу десятилетия мир станет гораздо более небезопасным и незащищенным, а значит, Великобритания «может оказаться в конфликте».

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Ранее, 12 июля, посольство РФ заявило о намерениях Великобритании милитаризировать Европу. Правительство Британии призвало союзников повысить оборонные расходы как минимум до 2% от ВВП, адаптировать военные планы и оргструктуру НАТО и наращивать возможности быстрого реагирования во всех операционных средах.

До этого, 13 марта, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что правительство страны в ближайшие два года повысит расходы на оборону на £5 млрд ($6 млрд). Соединенное Королевство планирует довести свои военные расходы до 2,5% ВВП.

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