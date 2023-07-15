Эксперт рассказал о последствиях чрезмерного употребления сахара

Избыточное употребление сахара приводит к набору лишнего веса, способствует развитию кариеса, преждевременному старению, а также может вызвать другие проблемы со здоровьем. Об этом 15 июля рассказал эксперт по диетическому питанию, менеджер по продукту компании — производителя протеиновых десертов без сахара FITKIT Артем Верис.

Как заявил специалист, для того чтобы поддерживать нормальный вес, человеку нужно потреблять такое же количество калорий, которое он расходует в течение дня, при балансе белков, жиров и углеводов. Если же есть слишком много углеводов, включая сахар, то лишние калории трансформируют в жир и вес будет расти, пишет «Газета.Ru».

Также из-за избытка сахара в рационе в организме повышается уровень глюкозы и начинает чрезмерно вырабатываться инсулин. Если скачки уровня глюкозы происходят часто, может начаться нарушение обмена веществ и даже развитие диабета 2-го типа.

«Сахар может спровоцировать и преждевременное старение кожи. Если избыточно употреблять продукты с высоким содержанием сахара, коллаген и эластин — основные строительные материалы наших тканей, могут изменить свои физические и структурные свойства. В результате чего кожа человека станет тусклой, появятся морщины и снизится эластичность», — отметил Верис.

Согласно его рекомендации, взрослым рекомендовано сократить потребление сахара до 10% от общей калорийности рациона или даже до 5% — это примерно до 25 г в день. В самом идеальном случае — отказаться от сахара совсем.

Ранее, 6 июня, врач-эндокринолог Антонина Гуреева перечислила симптомы, которые указывают на излишнее содержание сахара в организме. Так, стоит насторожиться, если у человека ослабленный иммунитет. По словам врача, частое возникновение простудных заболеваний указывает на излишнее содержание сахара в организме.

Кроме того, если человек испытывает проблемы с пищеварением, это может указывать на высокий показатель сахара в организме, который приводит к нарушению работы ЖКТ, подчеркнула специалист.