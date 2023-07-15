Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд в Москве арестовал фигурантов дела о покушении на Симоньян и Собчак
Спорт
Лидер «МАЗ‑СПОРТавто» Вязович рассказал о победе в ралли «Шелковый путь»
Культура
Кэмерон опроверг слухи о намерениях снять фильм о затонувшем «Титане»
Мир
Маск назвал лицемерием решение США о поставках кассетных боеприпасов Украине
Мир
В Испании умер автор комиксов «Мортадело и Филемон» Франсиско Ибаньес
Общество
На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей
Мир
СМИ заявили о прибытии Нетаньяху в больницу из-за плохого самочувствия
Спорт
Чешская теннисистка Вондроушова стала победительницей Уимблдона
Мир
Во Львовской области демонтировали памятник советскому воину-освободителю
Мир
NYT сообщила о потере до 20% вооружений ВСУ за две недели наступления
Происшествия
В Туапсинском районе из-за ливня рухнул пешеходный мост через реку
Мир
Ни одно судно с удобрениями из РФ не отправили в рамках зерновой сделки
Политика
В Совфеде указали на развязывание США 201 вооруженного конфликта с 1945 года

Эксперт рассказал о последствиях чрезмерного употребления сахара

Эксперт Верис: излишнее употребление сахара вызывает старение, кариес и набор веса
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Избыточное употребление сахара приводит к набору лишнего веса, способствует развитию кариеса, преждевременному старению, а также может вызвать другие проблемы со здоровьем. Об этом 15 июля рассказал эксперт по диетическому питанию, менеджер по продукту компании — производителя протеиновых десертов без сахара FITKIT Артем Верис.

Как заявил специалист, для того чтобы поддерживать нормальный вес, человеку нужно потреблять такое же количество калорий, которое он расходует в течение дня, при балансе белков, жиров и углеводов. Если же есть слишком много углеводов, включая сахар, то лишние калории трансформируют в жир и вес будет расти, пишет «Газета.Ru».

Также из-за избытка сахара в рационе в организме повышается уровень глюкозы и начинает чрезмерно вырабатываться инсулин. Если скачки уровня глюкозы происходят часто, может начаться нарушение обмена веществ и даже развитие диабета 2-го типа.

«Сахар может спровоцировать и преждевременное старение кожи. Если избыточно употреблять продукты с высоким содержанием сахара, коллаген и эластин — основные строительные материалы наших тканей, могут изменить свои физические и структурные свойства. В результате чего кожа человека станет тусклой, появятся морщины и снизится эластичность», — отметил Верис.

Согласно его рекомендации, взрослым рекомендовано сократить потребление сахара до 10% от общей калорийности рациона или даже до 5% — это примерно до 25 г в день. В самом идеальном случае — отказаться от сахара совсем.

Без очередей дешевле: потребителям больше не нужно столько сахара
Представители московских торговых сетей говорят о падении спроса на сахар

Ранее, 6 июня, врач-эндокринолог Антонина Гуреева перечислила симптомы, которые указывают на излишнее содержание сахара в организме. Так, стоит насторожиться, если у человека ослабленный иммунитет. По словам врача, частое возникновение простудных заболеваний указывает на излишнее содержание сахара в организме.

Кроме того, если человек испытывает проблемы с пищеварением, это может указывать на высокий показатель сахара в организме, который приводит к нарушению работы ЖКТ, подчеркнула специалист.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023