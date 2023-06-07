Эндокринолог перечислила признаки переизбытка сахара в рационе

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева перечислила симптомы, которые указывают на излишнее содержание сахара в организме.

В беседе с порталом «МедикФорум» во вторник, 6 июня, специалист предупредила, что чрезмерное потребление сахара может спровоцировать серьезные заболевания.

По ее словам, прежде всего следует обратить внимание на постоянную усталость. Гуреева объяснила, что люди, которые любят делать перекусы сладостями, причиняют вред своему здоровью, поскольку сахар придает энергию лишь на короткое время, а в результате провоцирует слабость, пишет Pravda.Ru.

Также насторожиться стоит, если у человека ослабленный иммунитет. По словам врача, частое возникновение простудных заболеваний указывает на излишнее содержание сахара в организме.

Кроме того, насторожиться следует, если человек испытывает проблемы с пищеварением. Высокий показатель сахара в организме приводит к нарушению работы ЖКТ, подчеркнула специалист. В этой связи у человека часто возникают запоры, приступы диареи, вздутие или метеоризм.

Также 6 июня врач-эндокринолог НМИЦ ФПИ Минздрава России Марина Максимова в беседе с сайтом aif.ru рассказала, как укрепить сосуды при диабете. По ее словам, прежде всего, важно удержать нормальные показатели сахара в крови. При повышенном уровне глюкозы начинают развиваться осложнения — происходит гликирование тканей сосуда, нервных волокон, клеток крови. Есть риск развития ишемии. Для укрепления сосудов важно поддерживать в норме артериальное давление и контролировать уровень холестерина, пишет RT.

2 июня врач-эндокринолог Зухра Павлова посоветовала людям, которые хотят сбросить лишний вес, заменить сладости на ягоды и фрукты. По ее словам, можно также съедать в течение дня пару долек темного шоколада, сообщает телеканал «360».

В апреле врач-диетолог Ирина Писарева рассказала о пользе отказа от сладкого. По ее словам, подобные ограничения положительно сказываются на состоянии и упругости кожи и в целом снижают скорость старения, пишет НСН. Избыток глюкозы в случае чрезмерного потребления сахара проявляется в том числе в виде синяков под глазами и высыпаний на лице и теле.

Также в апреле ученые назвали оптимальную ежедневную дозу сладкого для здорового человека. Медики и ученые из Университета Сычуани и Западно-Китайского медицинского центра, а также Медицинской школы Калифорнийского университета в Дэвисе пришли к выводу, что допустимо употреблять не более шести чайных ложек сахара в день (25 г) и не более 200–355 мл подслащенных сахаром напитков в неделю. На этом уровне для исходно здоровых людей доказательств повышения каких-либо рисков найти не удалось, пишет сайт kp.ru.

Ранее психолог Илья Шабшин рассказал «Известиям», что чаще всего люди заедают сладким дискомфорт. По его словам, нужно осознать причину такого состояния и заменить привычку на более полезную. По словам Шабшина, без работы с психологическими истоками проблемы менять пищевые привычки бесполезно, то есть сначала следует разобраться, в чем причина чрезмерного употребления сахара.

В 2021 году врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что сладкоежки не должны вовсе отказываться от сладкого, отмечает телеканал «Звезда». По ее словам, сладости натурального происхождения содержат клетчатку, которая сдерживает всасывание сахара. Так, можно съесть сорбет, мармелад, зефир, пастилу, всевозможные домашние джемы. Эксперт посоветовала не злоупотреблять фруктозой вместо обычного сахара при приготовлении в домашних условиях таких кондитерских изделий, как джем.