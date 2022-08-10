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Психолог назвал способы избавиться от привычки есть сладкое

Психолог Шабшин дал советы, как избавиться от привычки есть сладкое
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Фото: Global Look Press/Ralph Kerpa
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Чаще всего люди заедают сладким дискомфорт, нужно осознать причину такого состояния и заменить привычку на более полезную, рассказал «Известиям» психолог Илья Шабшин.

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Среди причин дискомфорта специалист выделил одиночество, стресс, усталость и обиду. По словам Шабшина, без работы с психологическими истоками проблемы менять пищевые привычки бесполезно, то есть сначала следует разобраться, в чем причина чрезмерного употребления сахара.

Следующим этапом после распознавания причин большого употребления сладкого будет замена.

«Чтобы избавиться от вредной привычки, люди обычно заменяют ее чем-то невредным, но выполняющим ту же функцию, что и сама привычка. Со сладостями та же ситуация. После осознания причины тяги к сладкому нужно найти что-то, что позволит безвредно оставить эту привычку в прошлом и заменить на более полезную», — заключил Шабшин.

20 июля директор самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, что избыточно сладкие и жирные продукты, такие как торты и пирожные, могут стимулировать обострение хронических заболеваний и вызвать появление избыточного веса. По его словам, лучше исключить обильное количество сладкого из рациона женщинам старше 40 лет и маленьким детям, особенно в том случае, если у кого-то из родственников мог наблюдаться диабет. Нельзя есть сладости и мужчинам старше 50 лет, у которых гипертоническая болезнь или атеросклероз.

20 июня врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала о признаках, указывающих на то, что уровень сахара в крови повышен. Среди классических симптомов специалист назвала жажду, сухость во рту и учащенное мочеиспускание.

Помимо этого следует обратить внимание на зуд и регулярные воспалительные заболевания со стороны половых органов. Врач указала на то, что зачастую это связано с повышением уровня глюкозы в крови.

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