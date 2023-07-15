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Дроздов рассказал о своем самочувствии после госпитализации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Телеведущий Николай Дроздов, госпитализированный 14 июля в Москве, рассказал в беседе с «Известиями» о своем самочувствии.

Он поделился, что сейчас постепенно приходит в себя, а его попадание в больницу связано с проблемами с пищеварением.

«Я еще в больничке пока. Выписывать будут через недельку, еще процедуры», — сказал он.

О том, что 86-летнего телеведущего госпитализировали, стало известно накануне. Композитор Дмитрий Дунаев рассказывал, что Дроздов попал в больницу из-за отравления.

Николай Дроздов родился 20 июня 1937 года. Он советский и российский ученый-зоолог и профессор географического факультета МГУ. С 1977 по 2018 год был ведущим известной телепередачи «В мире животных». Имеет звание заслуженного журналиста России, лауреат премии правительства РФ.

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