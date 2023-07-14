Телеведущего Николая Дроздова госпитализировали в Москве

Телеведущего Николая Дроздова вечером 14 июля госпитализировали в одну из московских клиник. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

У 86-летнего Дроздова возникли проблемы со здоровьем, и он был вынужден обратиться за медпомощью. По предварительным данным, у него начались воспалительные процессы внутренних органов, вызвавшие застойное явление.

В прошлый раз Дроздов попадал в больницу в конце января этого года. Сообщалось, что телеведущий упал на улице по пути на работу и сломал ребра. Он провел некоторое время в палате интенсивной терапии, поскольку врачи хотели убедиться, что от падения не пострадали внутренние органы. 7 февраля его выписали.

Николай Дроздов родился 20 июня 1937 года. Он советский и российский ученый-зоолог и профессор географического факультета МГУ. С 1977 по 2018 год был ведущим известной телепередачи «В мире животных». Имеет звание заслуженного журналиста России, лауреат премии правительства РФ.