Композитор Дунаев сообщил о нахождении Дроздова в больнице еще несколько дней

Телеведущий Николай Дроздов, госпитализированный 14 июля в Москве с отравлением, пробудет в больнице еще несколько дней. Об этом рассказал «Известиям» его друг, композитор Дмитрий Дунаев.

По его словам, Дроздов чувствует себя прекрасно.

«Вчера в последний раз разговаривали с ним где-то в 11 часов вечера по телефону. Боли в животе у него прошли. Все процедуры провели. У него просто было отравление. Лежит в палате, отдыхает, еще несколько дней побудет там. Врачи попросили остаться, чтобы проконтролировать ситуацию на всякий случай», — рассказал Дунаев.

О том, что 92-летнего телеведущего госпитализировали, стало известно накануне.

Николай Дроздов родился 20 июня 1937 года. Он советский и российский ученый-зоолог и профессор географического факультета МГУ. С 1977 по 2018 год был ведущим известной телепередачи «В мире животных». Имеет звание заслуженного журналиста России, лауреат премии правительства РФ.