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Полиция задержала 35 футбольных фанатов за дебош в электричке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В электричке, которая следовала из Нижнего Новгорода в Казань, футбольные фанаты жгли фаеры, портили имущество и нарушали общественный порядок. 35 болельщиков вечером 14 июля задержали. Об этом 15 июля сообщает МВД по Республике Татарстан.

«Все они болельщики, ехавшие на футбольный матч. В отношении 28 из них составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Кроме того, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство»», — говорится в сообщении ведомства.

Нарушителей доставили в территориальный отдел полиции. Разбирательство продолжается.

Карта болельщика — кому нужен Fan ID, как оформить и пользоваться

Источник «Известий» 22 мая сообщил о драке футбольных фанатов в Москве. Конфликт между болельщиками «Спартака» и ЦСКА произошел в баре «Гамбринус». По словам очевидца, нарушители порядка преднамеренно избавились от атрибутов футбольных фанатов для того, чтобы не лишиться Fan ID и не поставить клубы в неудобное положение, когда на место прибыла полиция.

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