Карта болельщика — кому нужен Fan ID, как оформить и пользоваться

Для посещения многих спортивных мероприятий россиянам необходимо оформить карту болельщика. Это электронный идентификатор, хранящий информацию о посетителе. Кому нужно оформлять так называемый Fan ID, на что он влияет и как его получить — читайте в материале «Известий».

Что такое карта болельщика

Карты, или паспорта болельщика успешно применяются в России с 2014 года, когда в стране проходили зимние Олимпийские игры. Тогда для идентификации болельщиков использовались пластиковые бейджи, однако сейчас технологию оцифровали. Теперь информация о посетителе спортивных мероприятий будет храниться в специальном разделе на портале госуслуг.

Кроме персонального идентификатора и QR-кода на сайте также будет доступен билет или абонемент, а также аккредитация для персонала и СМИ.

Кому нужна карта болельщика в 2023 году

На данный момент карта болельщика требуется для посещения лишь некоторых спортивных мероприятий. Перечень на 2023 год определило правительство РФ. Без оформления карты болельщика невозможно посещение матчей чемпионата России по футболу среди мужчин и финального матч Кубка России по футболу среди мужчин.

Fan ID потребуют на стадионах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Самары, Сочи, Нижнего Новгорода Химок, Грозного, Краснодара, Оренбурга и Воронежа. Оформление паспорта болельщика обязательно для каждого посетителя матча, в том числе для детей до 14 лет.

Помимо непосредственно болельщиков, идентификатор понадобится и самим участникам матчей, а также представителям СМИ, организаторам мероприятия и персоналу. Такое требование действует в том числе и для иностранных граждан.

Как оформить и получить карту болельщика в 2023 году

Заявление на карту болельщика можно подать разными способами, однако для каждого из них необходима учетная запись на портале Госуслуг.

На сайте можно заполнить само заявление в разделе «Карта болельщика». Потребуется указать данные паспорта или свидетельства о рождении для детей младше 14 лет, электронную почту и номер телефона, а также загрузить портретное фото на светлом фоне.

Однако после заполнения заявления все равно потребуется посетить многофункциональный центр (МФЦ) для подтверждения личности. После прохождения этой процедуры карта болельщика появится в личном кабинете на «Госуслугах». Пока к услуге подключены только центры десяти регионов. Это Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также Воронежская, Московская, Оренбургская, Нижегородская, Ростовская, Самарская и Свердловская области.

Кроме того, для идентификации личности предусмотрен и альтернативный способ — через приложение «Карта болельщика». Однако для такой верификации понадобится биометрический паспорт и смартфон с NFC-модулем.

При заполнении заявления также можно указать любимые футбольные клубы. На выбор предлагаются 16 российских команд, которые выступают в Премьер-лиге. Отметить можно сразу несколько клубов, но эта информация не является обязательной к заполнению.

Кому могут отказать в выдаче карты болельщика в 2023 году

Проход болельщика или иного участника мероприятия на стадион может быть ограничен, если ранее он был уличен в нарушении общественного порядка или в его отношении установлен административный запрет. В таком случае карта болельщика приостанавливает свое действие. Это решение можно обжаловать в Минспорта или суде.

Ранее «Известия» рассказали читателям, какие культурно-развлекательные и иные мероприятия могут посещать владельцы «Пушкинской карты».