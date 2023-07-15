Медведев призвал отправить Джонсона в психлечебницу после его слов об Украине и НАТО

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил отправить бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в психиатрическую лечебницу. Таким образом он прокомментировал призыв британского политика как можно скорее принять Украину в НАТО.

Медведев, отвечая на это, предложил принять Джонсона в психиатрическую лечебницу.

«Вот там он сможет среди своих изображать крутого парня, требующего начать третью мировую», — написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале 15 июля.

Заявление об Украине и НАТО Джонсон сделал 14 июля в статье для Daily Mail. Он призвал членов Североатлантического альянса «проявить силу, прекратить сотрясать воздух и прокрастинировать» и как можно скорее принять Киев в свои члены.

По итогам саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, который посетил украинский лидер Владимир Зеленский, Украина не получила четкого перечня условий для ускоренного вступления в альянс.

13 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России и, более того, не повысит защиту Киева. Помимо этого, российский лидер подчеркнул, что одна из причин начала спецоперации РФ — это угроза вступления Киева в Североатлантический альянс.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке в сентябре 2022 года. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.