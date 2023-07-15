Мать девочки из группы забытых на вокзале детей рассказала подробности инцидента

Мать девочки из группы забытых на вокзале Ростова-на Дону детей, ехавших на отдых в Екатеринбург, рассказала подробности инцидента. О том, что произошло, она сообщила «Известиям» в субботу, 15 июля.

В ночь на субботу дети приехали из Макеевки Донецкой Народной Республики (ДНР) в Ростов, чтобы сделать там пересадку для дальнейшего следования на Урал, но поезд уехал без них.

Мать девочки, оказавшейся в этой группе, рассказала, что поезд в Свердловскую область должен был отправиться в 3:40. По словам женщины, она получила от дочери сообщение, что они уже готовятся к посадке в вагон и скоро уезжают.

«Через время пришло сообщение от руководителя этой группы. Пришло сообщение, что детей забыли», — сказала собеседница «Известий».

После этого женщина сразу же перезвонила руководителю группы и спросила, с чем связана эта ситуация. Как оказалось, у одной из девочек в группе началась истерика, и вожатые ждали ее родителей. После того как приехавшие родители ее забрали, руководители вместе с остальными группами детей отправились на поезде на Урал, забыв одну из групп.

«Мама приехала, забрала. Самая старшая по этим группам схватила список детей и уехала. А эти дети остались», — рассказала мать забытого ребенка.

О происшествии стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что детям пришлось спать на вокзале на своих сумках. Отмечалось, что забытую группу планируется отправить в лагерь другим поездом следующей ночью.