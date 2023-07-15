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ВС РФ захватили планшет с системой «Крапива» в ходе штурма позиций ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Российские военнослужащие «Южной» группировки войск захватили планшет с системой «Крапива» в ходе штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлении. Об этом в субботу, 15 июля, заявил командир одного из отрядов «Шторм Z» с позывным Русский.

Данный планшет является частью системы сетецентрического ведения боя, с помощью которой выстраивается координация между командирами разных родов войск ВСУ. Русский пояснил, что все цели ВС РФ, которые обнаруживают различные подразделения противника, заносятся туда и обновляются на планшете в режиме реального времени.

«Каждый командир сидит с этим планшетом и скидывает другим информацию, которую считает важной. Разведрота уже знает, что вот тут стоит наш блиндаж или танк. Летит беспилотник, и они сразу в «Крапиву» сливают, и у всех появляются обновленные данные», —рассказал командир в беседе с «РИА Новости».

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Ранее, 13 июля, командир батальона «Шторм Z» с позывным Али сообщил, что бойцы ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами ВСУ и сбили беспилотник-камикадзе противника в районе Пятихаток Запорожской области.

До этого, 11 июля, Али сообщил, что группа украинских военных численностью до 15 человек предприняла попытку вылазки на южной окраине села Каменское в Запорожской области, но была отброшена военнослужащими ВС России.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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