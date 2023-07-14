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ВС РФ уничтожили склад ВСУ и дрон-камикадзе в районе Пятихаток Запорожской области

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Российские военнослужащие уничтожили склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Запорожской области. Об этом в четверг, 13 июля, сообщил командир батальона «Шторм Z» с позывным Али.

«В районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами ВСУ и сбили беспилотник-камикадзе противника», — заявил он ТАСС.

Ранее командир батальона сообщал, что ВСУ потеряли более 200 человек и свыше 20 единиц тяжелой техники, в том числе пять танков Leopard и восемь боевых машин пехоты Bradley, на направлении Орехово – Работино в Запорожской области.

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Ранее, 13 июля, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС РФ отбили атаку украинских формирований в Васильевском районе Запорожской области. Основные усилия ВСУ направили на расширение плацдарма около поселка Пятихатки, но российские войска ударами артиллерии нанесли противнику огневое поражение.

До этого, 10 июля, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в Запорожской области ликвидирована спецгруппа ВСУ. Российская разведка вскрыла движение спецгруппы из около 30 боевиков в районе населенных пунктов Пятихатки и Жеребянки.

Тогда же российский снайпер с позывным Пианист рассказал, что рядом с Запорожской АЭС отмечается возросшая активность ночных вылетов беспилотной авиации ВСУ. При этом он заверил, что бойцы ВС РФ готовы отразить любую атаку на данном участке.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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