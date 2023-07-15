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SpaceX в субботу проведет повторный запуск ракеты-носителя Falcon 9
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SpaceX в субботу проведет повторный запуск ракеты-носителя Falcon 9

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Фото: Global Look Press/SpaceX
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Компания SpaceX планирует 15 июля совершить повторный запуск ракеты-носителя Falcon 9 на орбиту с партией из 54 спутников Starlink. Об этом сообщила компания на своем официальном YouTube-канале.

«SpaceX планирует в субботу, 15 июля, в 23:50 по времени Восточного побережья США (16 июля в 6:50 мск — Ред.) запустить с помощью Falcon 9 54 спутника Starlink на низкую околоземную орбиту с 40-го стартового комплекса на базе космических сил на мысе Канаверал во Флориде», — говорится в сообщении компании.

Кроме того, сообщается, что в случае необходимости, есть резервная дата запуска —16 июля в 11:24 по времени Восточного побережья США.

Планируется, что первая многоразовая ступень ракеты будет использована в 16-й раз. Она весит примерно 549 т, имеет диаметр 3,7 м и предназначена для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. После завершения миссии она должна приземлиться на атомный дрон в Атлантическом океане.

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Ранее, 14 июля, запуск ракеты Falcon 9 прервали за 40 секунд до старта. Причины отмены не называлась.

9 июля компания вывела на орбиту 48 интернет-спутников. Falcon 9 стартовала с базы американских космических сил Ванденберг в Калифорнии.

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